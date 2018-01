Veštačka inteligencija u bankarskoj službi

U saradnji sa kompanijom Saga iz Beograda, Raiffeisen banka razvila je potpuno novu i jedinstvenu bankarska usluga na domaćem tržištu – platformu preko koje klijenti mogu da komunikaciju sa bankom, a bazirana je na veštačkoj inteligenciji. Reč je o softverskom rešenju koje je simbolično nazvano Rea (Raiffeisen Electronic Assistant), a za koje je specijalno dizajniran ženski lik androida. Korisnici, to jest klijenti Raiffeisen banke, kao i oni koji to još uvek nisu, sve mogućnosti platforme mogu da koriste na vrlo jednostavan način – slanjem poruke Rei (odnosno Raiffeisen banci) preko Facebook Messenger-a ili Viber-a. Na ovaj način mogu da postave bilo koje pitanje u vezi sa uslugama i proizvodima banke, pronađu najbližu filijalu i bankomat ili dobiju neku drugu relevantnu podršku, i to 24 časa sedam dana u nedelji, veoma brzo, sa svog mobilnog telefona ili računara.

Sama konverzacija između Ree i klijenta odvija se na srpskom ili engleskom jeziku, interaktivno i veoma nalikuje komunikaciji između dvoje ljudi. Budući da je zasnovana na veštačkoj inteligenciji, vremenom će obim pruženih informacija biti sve veći, a usluga koju će Rea biti u mogućnosti da pruži će biti sve kompleksnija, tako da će građani moći da obave i složenije transakcije, zakažu sastanak ili dobiju bankarsku uslugu bez posete filijali, već isključivo komunikacijom sa bankom putem svog mobilnog uređaja ili računara. „Zahvaljujući platformi koja je integrisana sa sistemima unutar banke, Rea može korisniku da pruži personalizovanu informaciju, nalik razgovoru sa zaposlenim u kontakt centru banke“, ističe Petar Jovanović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke.

Aplikacija je inovativna ne samo na domaćem, već i na međunarodnom tržištu, a za razliku od ostalih komunikacionih rešenja koja već postoje na našem tržištu, a koja su bazirana na takozvanoj „menijem vođenoj komunikaciji“ (decision tree), rešenje Raiffeisen banke predstavlja takozvani enterprise bot, koji funkcioniše na bazi veštačke inteligencije i zasnovan je na potpunom razumevanju prirodnog jezika. Važno je naglasiti da, iako se odvija na pomenuta dva najčešća kanala za komunikaciju, Rea je istovremeno potpuno nezavisna od njih i „živi“ u Raiffeisen banci. U narednom periodu će klijenti biti u mogućnosti da sa Reom komuniciraju i putem ostalih popularnih komunikacionih platformi.

