Apple odustaje od iPhone X?

Apple je neprijatno iznenađen slabijom prodajom iPhone X modela, što može da bude kraj za model koji je najavljivan kao revolucionarni proizvod.

Ovo je izjavio Apple analitičar Ming-Chi Kuo na osnovu nezvaničnih iPhone informacija dok kojih je došao. On je do sada bio veoma tačan u svojim predviđanjima, pa tako i ova analiza ima težinu. Po njegovim rečima došlo je do smanjenja porudžbina najnovijeg modela Apple telefona usled slabije potražnje na tržištu. To može da dovede do ranijeg završetka životnog ciklusa ovog telefona u trenutku kada bude otkriven ovogodišnji model.

Po informacijama do kojih je došao AppleInsider, kompanija će isporučiti oko 18 miliona iPhone X modela u prvom kvartalu 2018. godine. Smanjenje potražnje se tumači pre svega slabom prodajom u Kini gde kupci nisu zadovoljni zarezom ekrana gde se nalazi prednja kamera. To odaje utisak da imaju manje prostora na ekranu u odnosu na iPhone 8 Plus (koji je i jeftiniji).

iPhone X ustupa mesto novim modelima

Kako se na jesen očekuje predstavljanje tri nova iPhone modela, očekuje se da će iPhone X jednostavno prestati da se proizvodi. Ranije je bila praksa da se zadrži stari model po nižoj ceni kako bi ponuda telefona bila raznovrsnija. Jedan od razloga može biti i to što se jednostavno ne isplati prodavati iPhone X po nižoj ceni, dok bi zadržavanje cene bilo nelogično pojavom novih modela.

Očekuje se da će se tehnologije koje se nalaze u iPhone X nalaziti i u ovogodišnjim modelima, a očekuje se i iPhone X Plus model koji bi trebalo da pruži veću radnu površinu. Plus model bi trebao da reši problem mlakog prijema u Kini gde su trenutno najpopularniji fableti.

Stariji iPhone modeli su i dalje izuzetno popularni

I pored slabije od očekivane prodaje super-skupog X modela, iPhone 6 i iPhone 7 se i dalje odlično prodaju širom sveta. Tu možda treba tražiti i razloge kritika zbog usporavanja telefona radi brige o bateriji (Apple i dalje demantuje da je time pokušavao da natera korisnike da pređu na novije modele), jer su na taj način pogođeni brojni korisnici širom sveta. Oni i dalje ne žele da menjaju starije modele koji odlično rade, niti im se daje preko 1000 evra za iPhone X.

Apple će svakako majstorski spinovati životni ciklus iPhone X telefona, u kom god pravcu da ode. Ova američka IT kompanija je i dalje jedna od najprofitabilnijih kompanija na svetu, a iPhone telefoni nastavljaju da budu dominantni izvor prihoda.

Izvor: Apple Insider

