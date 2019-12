Video igra The Witcher 3 sve popularnija zahvaljujući seriji

The Witcher serijal CD Projekt Red-a jedan je od popularnijih RPG-ova (role-playing games). Međutim, izgleda da je zahvaljujući Netflix-ovoj seriji The Witcher, igra sve popularnija. Nedavne statistike sa Steam-a otkrile su da je The Witcher 3 u stvari popularniji nego što je bio na predstavljanju.

The Witcher 3, kada je prvi put predstavljen 2015. godine, zabeležio je da je 92.268 igrača aktivno igralo. Međutim, otkad je izašla serija The Witcher, nova statistika igre je 94.601 ljudi koji igraju The Witcher 3: Wild Hunt. Iako razlika nije naročito velika, činjenica da su nadmašene prvobitne brojke čak četiri godine nakon što je igra predstavljena, govori mnogo. To je skok od 93% u odnosu na prethodni mesec.

Igra je čak uspela da se probije u prvih deset igara na Steam-u, s tim da je trenutno osma igra koja se najviše igrala. Rast popularnosti je takođe primećen kod ostalih igara u serijalu The Witcher, gde je The Witcher: Enhanced Edition uspeo da se probije u Steam-ovih 100 igara koje su se najviše igrale.

Na Twitch-u skok je jednako veliki. Prema Twitchmetrics, The Witcher 3 imao je vrhunac od 31.000 gledalaca samo ove nedelje – u oktobru, igra je dnevno imala u proseku oko 400 gledalaca. To je bilo dovoljno da igra postane 63. najpopularnija na Twitch-u ovog meseca, a 45. na listi onih koje su najviše bile strimovane, piše The Verge.

New player record for @witchergame on @Steam, over 4 years after the release! ❤️ pic.twitter.com/mTGvmrMM5a — Marcin Momot (@Marcin360) December 29, 2019

Za igrače koji se nadaju da će videti više The Witcher igara, CD Projekt Red nedavno je potpisao novi ugovor sa poljskim autorom The Witcher romana, Andrezj Sapkowskim, nagoveštavajući da ćemo u budućnosti imati prilike da vidimo nove naslove. Ovo je najnoviji primer kako popularnost funkcioniše sada: kreativni radovi su u konstantnoj međusobnoj interakciji, što znači da bilo šta što doživi vrhunac pažnje bilo gde, odrazi se na svako drugo mesto gde je stvaranje moguće – virtuozan ciklus.

Izvor: Ubergizmo

