Video platforma i javni cloud koji menjaju pravila igre u poslovanju

Vanredne okolnosti zahtevaju vanredne mere. Tako smo bili svedoci instant promene navika za svega nekoliko dana. Promene su se najviše odrazile na poslovanje, primoravaju kompanije da većinu, ako ne sve svoje kapacitete zaposlenih prebace na režim rada od kuće. Iako zvuči kao veliki izazov, posebno kada je u pitanju bezbednost i zaštita poslovnih informacija, dostupnost najsavremenijih tehnologija omogućila je da remote poslovanje funkcioniše u potpuno efikasnom i bezbednom virtuelnom okruženju.

Klik na link i na sastanku ste

Kako su poslovni sastanci jedan od ključnih faktora za uspešno obavljanje svakog posla, tako su video konferencije od suštinske važnosti u ovakvim vremenima. Lako dostupne video platforme pružaju neverovatan spektar mogućnosti, koje iz dana u dan rastu. Komunikacija između velikog broja članova tima biva sve lakša, jednostavnija i efikasnija, zahvaljujući svakodnevnom omogućavanju novih opcija.

Upravo se na ovaj način može opisati nova video platforma Eyeson, koju je kreirao Vip. Možete je koristiti na svom računaru, tabletu, telefonu. Dovoljno je da odete na sajt vipmobile.rs ili skinete Eyeson aplikaciju – dostupnu IOS i Android operativnim sistemima, registrujete se putem e-maila i bez unošenja podataka o platnoj kartici besplatno koristite Eyeson do kraja juna ove godine. Nalog se aktivira u svega nekoliko koraka.

Prednost ove usluge ogleda se prvenstveno u lakoj instalaciji – nisu potrebni dodatni plugin-ovi ili aplikacije, programi, pin-ovi, lozinke i mnoge druge stvari koje opterećuju vašu, ali i memoriju vašeg uređaja. Tu su visok kvalitet slike i jasnoća tona koji su omogućeni zahvaljujući Single Stream tehnologiji, kao i činjenica da su svi podaci koji se razmenjuju ovim putem zaštićeni strogim evropskim zakonima o privatnosti. Eyeson usluga podrazumeva i live streaming na Facebook-u i Youtube-u.

Cloud stvoren da vam olakša poslovanje

Iz Vip-a stiže još jedna inovacija čiji je glavni zadatak da kompanijama olakša preopterećenost njihove virtuelne infrastrukture. Exoscale je cloud platforma koja može da odgovori na sve biznis potrebe – bilo da su iz proizvodnog, razvojnog ili okruženja za testiranje. Dizajnirana je tako da obezbedi resurse za razvoj složenih biznis aplikacija korišćenjem standardnih DevOps alata. Prednosti ove usluge su oslobađanje IT resursa u okviru kompanije, fleksibilnost i ušteda novca.

Nakon aktivacije usluge cloud servera, podešavanje nikada nije bilo jednostavnije i vrši se za samo 30 sekundi i u nekoliko jednostavnih koraka:

Unesite ime servera

Izaberite lokaciju ili data centar

Selektujte jedan od ponuđenih operativnih sistema i konfiguracija

Server je spreman za korišćenje

Ipak, jedan od glavnih kriterijuma pri odabiru provajdera za ovako bitnu uslugu kao što je javni virtuelni cloud je zaštita podataka. Exoscale je evropski cloud. Šta to znači? Svi njegovi centri se nalaze u Evropi i on podleže i u potpunosti je usaglašen sa GDPR regulativom. Njegovim korisnicima to daje garant za zaštitu osetljivih podataka prilikom korišćenja, ali otvara i mogućnost za poslovanje sa svim državama Evropske unije.

Iskoristite ponudu koja traje do kraja juna 2020. godine, #OstaniteKodKuće i nastavite uspešno poslovanje iz svog doma, a kasnije i u redovnom režimu rada.

