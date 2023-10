vivo predstavlja Funtouch OS 14: nov nivo besprekornosti

Kompanija vivo najavila je predstavljanje najnovije verzije operativnog sistema Funtouch OS 14, za svoje verne korisnike širom sveta. Ažuriran mobilni operativni sistem donosi sve prednosti nove verzije Androida 14, sa jedinstvenim vivo odgovorom na potrebe potrošača, za pružanje boljeg i opuštenijeg korisničkog iskustva.

Funtouch OS 14 kreiran je sa fokusom na razvoj raspodele prostora za skladištenje, mogućnost obavljanja više zadataka istovremeno, personalizaciju uređaja, zaštitu privatnosti i bezbednost, kao i bogatu ponudu novih alata za video zapise, kako bi uređaj omogućio više prostora za kreativnost i fleksibilnost. Ovaj novi poboljšani operativni sistem korisnicima obezbeđuje uživanje pri svakoj interakciji sa svojim uređajem.

Smooth Envision: Besprekorno, svaki put!

Funtouch OS 14 donosi još jednu novinu u nizu – Smooth Envision, inovativni pristup koji čini OS iskustvo opuštenijim u svakom pogledu. Smanjenjem broja upornih i ponavljajućih procesa, kao i optimizacijom upotrebe RAM-a, Funtouch OS 14 poseduje poboljšane performanse sistema, prilagodljivost ekrana i mogućnost da bez problema istovremeno drži više aplikacija aktivnim. Ova unapređena funkcija uštede memorije, dodaje do 600 MB dostupnog prostora uređajima sa RAM konfiguracijom od 8 GB i više, čineći multitasking izuzetno lakim. Za dodatnu udobnost, nova funkcija App Retainer pobrinuće se da aplikacije sa neophodnim dozvolama (koje nisu zatvorene ručno) budu vraćene na poslednji interfejs, tako da korisnici mogu lako da nastave tamo gde su stali.

Na pojedinim modelima pametnih telefona, dostupna je Motion Blur funkcija, koja koristi napredne algoritme za simulaciju zamućenja pokreta prilikom otvaranja i zatvaranja aplikacija na početnom ekranu. Ovaj softverski pristup poboljšava jasnoću ekrana uz brzinu osvežavanja od 60 Hz za impresivnih 18,7%, obezbeđujući glatke vizuelne prelaze.

Uradite više odjednom: Poboljšane multitasking funkcije

Kako bi podigao multitasking na znatno viši nivo, Funtouch OS 14 poseduje poboljšanu funkciju “malog prozora”. Zahvaljujući unapređenoj vidljivosti linija podešavanja, korisnicima je sada lakše da koriste svoj uređaj i razumeju opseg svih podešavanja. Moguće je držati čak 12 malih prozora aktivnim u pozadini, a OS nudi mogućnost bočnog prevlačenja za zatvaranje prozora, dajući tako veću kontrolu ali, i slobodu nad ekranom. U situacijama kao što su vožnja, gledanje video zapisa i ćaskanje u isto vreme, korisnici mogu da se fokusiraju na jednu aplikaciju, ali i dalje nadgledaju drugu. Baš za takve slučajeve, kreiran je i uveden novi neinteraktivni režim malih prozora, a korisnici mogu lako da prelaze između režima malih prozora, samo jednim dodirom.

Pronađite svoje prave boje: Personalizujte korisničko iskustvo

Uz niz novih opcija personalizacije, Funtouch OS 14 omogućava svojim korisnicima da izraze svoj jedinstveni stil. Od sada, svi vlasnici ovog uređaja mogu da prilagode sat na svom zaključanom ekranu odabirom jednog od tri stila izgleda i osam stilova fonta. Novi always on stilovi i nova minimalistička tema nude još više opcija prilagođavanja i igre sa svojim vivo uređajem. Nova monohromatska tema MY palete boja, bazirana na Android Material You dizajnu, nudi jednostavan i elegantan izbor boja. Pored toga, ova funkcija doprinosi uštedi energije optimizovanjem ekrana za vizuelne prikaze u sivim tonovima.

Oslobodite svoju kreativnost uz nove napredne alate za uređivanje video zapisa

Da biste kreirali jedinstveni i zadivljujući sadržaj, i to bez potrebe da se oslanjate na aplikacije koje je potrebno skinuti i veoma često platiti, Funtouch OS 14 dolazi sa izvanrednim mogućnostima za uređivanje video zapisa. Korisnici sada mogu da šalju i dele svoje video zapise sa svim karakteristikama originalnog kvaliteta, jer ovaj uređaj to podržava. Prilagodljiva podešavanja kvaliteta videa, uključujući rezolucije do 4K pri 60FPS, daju korisnicima veću kreativnu kontrolu i fleksibilnost. Pored toga, dizajnirano je još 25 filtera za lako i brzo uređivanje video zapisa, svi vidljivi kroz thumbnail prikaz, kako bi se bolje prezentovali originalni efekti i tako olakšao krajnji odabir filtera.

Dodatno, Funtouch OS 14 pruža još bolji pregled albuma i uopšte iskustvo gledanja na uređaju, omogućavajući korisnicima da podese brzinu reprodukcije video zapisa, gledanje video snimaka u loop-u, kao i da uživaju u full screen iskustvu ili naprave kvalitetan screenshot.

Zaštita privatnosti i bezbednosti korisnika

Funtouch OS 14 omogućava korisnicima da podele sadržaj svog uređaja uz zadržavanje kompletne kontrole nad svim svojim ličnim podacima. Nova funkcija Smart Mirroring omogućava deljenje ekrana bez brige da će se na drugom uređaju pojaviti notifikacija o aktivnosti, slučajno otkrivajući bilo kakve informacije ili lične podatke. Štaviše, skrivene fotografije korisnika sada su zaštićene dodatnim korakom za proveru lozinke.

Više informacija o tačnom datumu lansiranja vivo Funtouch OS 14 biće objavljeno uskoro.

