VMware cloud u vašem data centru

VMware, globalni lider u virtuelizaciji i cloud infrastrukturi, uradio je izvanredan posao s novom tehnologijom VMware oblaka u data centru. Partnerstvo između Vmware‑a i Dell‑a donelo je i drugu generaciju ovog rešenja: VMware Cloud on Dell EMC ili VMC on Dell EMC, koja dolazi u potpunosti instalirana, licencirana i konfigurisana u rack ormaru. Ova tehnologija je takođe poznata i pod imenom SDDC, Software‑Defined Data Center.

Rack orman sadrži sve što vam je potrebno za vaše poslovanje, od redundantnih VeloCloud SD‑WAN uređaja koji se koriste za udaljeni pristup SDDC‑u, redundantnih ToR (Top‑of‑rack) svičeva za umrežavanje SDDC‑a s vašom mrežom, VxRail servera, rezervnih UPS i PDU uređaja. VMC on Dell EMC klasteri su razvijeni na hyper‑converged infrastrukturi koja je bazirana na VMware vSAN storage tehnologiji sa uključenom enkripcijom.

Sve je u rack‑u

Da li ste ikada razmišljali da se kao IT profesionalac samo fokusirate na virtuelne mašine, a proizvođač, u ovom slučaju VMware, brine o serverima i pratećem hardveru? To je upravo omogućeno kroz VMC on Dell EMC tehnologiju. VMware se brine o hardveru, operativnom sistemu i licencama i nadograđuje ih shodno potrebi, dakle BIOS, RAID, iDRAC itd. U slučaju tehničkih problema, VMware će pokušati da reši problem udaljenim pristupom preko menadžment porta ili VeloCloud‑a. Ukoliko postoji fizički problem i nije moguće uspostaviti konekciju, VMware tehničari će doći u vaš data centar i rešiti problem na licu mesta. Što se tiče samog hardvera, VMware će ga obnoviti svakih pet godina.

Verovatno već do sada vidite koje su prednosti VMC on Dell EMC tehnologije. Kao prvo, olakšano je upravljanje data centrom, postoji dodatna sigurnost i enkripcija, VMware brine o hardveru i softveru, a vi o virtuelnim mašinama, aplikacijama i podacima. VMC on Dell EMC tehnologija je sertifikovana sa SOC 2 Type 1, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, i (CSA) Cloud Security Alliance.

Potrebna su tri koraka da biste konfigurisali SDDC i da bi ga VMware isporučio u vaš data centar. Kompletna procedura se obavlja online, putem VMC on Dell ECM portala koji se pored naručivanja, koristi i za monitoring SDDC‑a i traje nekoliko minuta.

Korak 1:

Kreiranje i naručivanje SDDC‑a

Pre nego što počnete s prvim korakom, treba da prikupite podatke. Biće od vas zatraženo da konfigurišete sledeće:

Ime i lokacija – zadajete ime vašeg SDDC‑a i navodite fizičku lokaciju na koju želite da instalirate SDDC. U istom koraku, treba dodati i kontakt detalje IT osobe koja će koordinirati instalaciju s Dell‑om.

Rack – treba da odaberete veličinu server rack ormana. Na raspolaganju su sve veličine: R1 (manji data centri) i R2 (veliki data centri). Rack ormani sadrže sav potreban hardver za funkcionisanje SDDC‑a (serveri, storage, mrežna oprema i napajanje).

Serveri – u ovom koraku zadajete broj servera i njihove performanse. U tabeli su date njihove performanse (HOSTS).

Mreža – treba konfigurisati VeloCloud i menadžment portove za udaljeni pristup SDDC‑u. Ovaj korak je neophodan kako bi se izvršila instalacija i integracija s vašom mrežom.

Pretplata – u ovom koraku birate na koliko godina želite da se pretplatite na SDDC tehnologiju. Imate mogućnost da odaberete između jedne i tri godine. Pre nego što to uradite, VMware omogućava dva meseca besplatnog korišćenja SDDC‑a. Što izaberete duži period, pretplata je jeftinija, a i dobijate više. Tokom ovog perioda, VMware se brine o hardveru, softveru i licencama.

Samo nekoliko klikova i vaš SDDC je konfigurisan i naručen. Koristeći VMC on Dell EMC portal, možete da pratite status isporuke opreme, koja bi trebalo da traje četiri do pet sedmica od dana naručivanja.

Korak 2:

Integracija s vašom mrežom

Nakon što fizički povežete ToR svičeve s vašim data centrom i pošto je SDDC pokrenut (online), potrebno je da konfigurišete redundantne uplink‑ove između SDDC‑a i vaše upstream mreže. To je neophodan korak kako bi vaša mreža mogla da komunicira sa SDDC‑om. Možete odabrati dve ili tri konekcije, u zavisnosti od bandwidth‑a koji vam je potreban (1 Gbps ili 10 Gbps).

VMC on Dell EMC uključuje NSX‑T. Pored osnovnih mrežnih postavki, na raspolaganju su vam i druge postavke, kao što su VPN, firewall, DNS, DHCP, IPFIX itd.

Korak 3:

Kreiranje virtuelnih mašina

Nakon što ste završili prva dva koraka, vreme je da kreirate vašu prvu virtuelnu mašinu. Potrebno je da pokrenete vCenter putem Web interfejsa. Prilikom isporuke i konfiguracije SDDC‑a, VMware će vam dati korisničke račune sa svim potrebnim dozvolama za upravljanje vašim VMware hostovima.

Ukoliko već posedujete VMware ESXi servere, možete ih integrisati u SDDC i imaćete isto korisničko iskustvo koje ste imali i pre SDDC‑a, samo s više performansi i jednostavnijim upravljanjem, a brinete samo o virtuelnim mašinama. Sve ostalo je briga VMware‑a.

Autor: Jasmin Kahriman

