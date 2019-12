Vodič za kupovinu: Vreme za 4K TV

Veoma brz razvoj proizvodnih procesa LED panela omogućava da svake godine novi modeli televizora donose ne samo bolji kvalitet slike već i znatno nižu cenu uređaja. Slična je situacija sa svakom modernom tehnologijom, ali kada je reč o televizorima, to je bilo posebno evidentno 2019. godine

Tokom 2019. godine 4K televizori spustili su se „u mase“, pa kupci pred sobom imaju ogroman izbor proizvođača i modela cene niže od 30.000 dinara. 4K televizor dijagonale od 43“ inča jeftiniji od 300 evra bio je teško zamisliv pre samo dve godine, ali je to sada realnost (i to ne virtuelna). Dotična cena je donja granica ispod koje 4K televizori neće ići, barem ne u narednih nekoliko godina, što znači da je povoljan trenutak za prelazak u „4K svet“.

Još jedna povoljna stvar za kupce jeste činjenica da je tehnološki momenat takav da ima sve manje prostora za unapređenja, pa se očekuje da će razlike između budućih i aktuelnih modela biti relativno male. Naravno, može se govoriti o 8K, ali na njih ćemo još sačekati. Pojavila se tek prva generacija 8K modela, pa i to nosi određenu težinu. Problem je i u manjki 8K sadržaja, uz problematiku streaming‑a gigantskih fajlova. Pomenimo i činjenicu da najbolji 4K OLED televizori mogu da pruže bolju sliku od „klasične“ 8K LED varijante. Tako će 4K ostati standard barem još nekoliko godina, ako ne i duže.

Pored rezolucije, kod televizora je mnogo veći izazov napraviti osetnu razliku u kvalitetu slike. Razlike između novije verzije panela mogu se primetiti, ali to u praksi uglavnom podrazumeva da se morate dodatno koncentrisati kako biste je i uočili. Kako je svrha televizora u kući da se ispred njega „zavalimo i opustimo“, te razlike nije teško zanemariti. Televizor koji se sada odabere sigurno neće dati realnih razloga za zamenu u narednih par godina, pa treba birati mudro.

LG C9

Ukoliko želite trenutno najbolje, situacija u vrhu nije se mnogo promenila pa su OLED ekrani i dalje glavni izbor. Model koji je lako preporučiti jeste odlični LG C9, koji impresionira panelom. Naravno, ovde se može dodati i E9 model, ali smatramo da razlika u ceni nikako nema uporište u razlici u kvalitetu. Izbor dijagonale je samo preko 55 inča, pa je ovaj model rezervisan za one koji imaju dovoljno prostora u sobi za TV ovih dimenzija.

LG C9 je već na granici od 200.000 dinara, pa dodatnih 80.000 za E9 nikako ne izgleda kao primamljiv izbor za malo drugačiji dizajn i za nijansu bolje zvučnike. Ove televizore treba uvek da prati neki dobar audio‑sistem, pa se zvučna komponenta tako rešava. LG je kod novog modela uglavnom unapredio procesiranje slike i tako još bolje koristi prednost fantastičnog OLED panela. Osvežavanje na 120 Hz omogućava još efikasniju upotrebu ovog procesiranja pa sve na C9 izgleda „glatko“. Kada je u pitanju ovaj aktuelni model, možemo pomenuti i prošlogodišnji C8, koji ima veoma slične karakteristike, pa ukoliko „naletite“ na povoljniju cenu, ovo je veoma zanimljiva opcija.

Panasonic GZ950

Još jedna veoma zanimljiva OLED opcija u visokoj klasi jeste fantastična Panasonic GZ950 serija. Iako za širu publiku Panasonic nije prva asocijacija na televizore, oni koji poznaju materiju ne bi se složili. Panasonic je uvek imao fokus na film pa su njihovi modeli podešeni tako da pruže najbolje rezultate pri gledanju holivudskih egzibicija, jer se kalibracija odlično poklapa sa onim što se koristi pri HDR masterizovanju.

Podržani su svi aktuelni HDR standardi, a čak je tu i THX sertifikacija, što znači da je GZ950 prošao sve rigorozne THX testove i spreman je za ulogu studijskog monitora. Sve ovo omogućava nova generacija OLED panela, koja je sada još malo „i svetlija i tamnija“. Prikaz crne boje i svih tamnih nijansi još je bolji (na primer, ovo se može lako videti po preciznijem prikazu senki), a da je pri tome povećana maksimalna osvetljenost. Novi HCX video‑procesor predstavlja značajno unapređenje u odnosu na televizore prethodne generacije, iako su i do sada Panasonic video‑procesori bili veoma visoko cenjeni kod video‑entuzijasta, pa je upravo za njih ova serija televizora i namenjena.

Samsung Q90R

Alternativa za OLED je uvek QLED, a Samsung se kroz svaku generaciju trudi da razliku smanji u detaljima gde je OLED jači, odnosno da, s druge strane, „podvuče“ prednosti koje ima QLED. Svi oni koji imaju strah od burn‑in efekta kod OLED panela, i žele još svetliji ekran s maksimalnim osvetljenjem, mogu komotno da gledaju u QLED pravcu. Svi modeli iz Q90R serije odavno su zadobili prilično veliku pažnju i veoma pozitivne kritike, što je bilo i očekivano s obzirom na značajan iskorak u kvalitetu prikaza i same tehnologije QLED ekrana. Jedan od bitnih elemenata u tom tehnološkom razvoju bila je napredna upotreba kontrole pozadinskog osvetljenja, pa je tu ogroman broj zona automatskog zatamnjenja (čak 240) uz dodatne antireflektujuće filtere. Pored toga, Ultra Viewing Angle tehnologija implementirana u novu generaciju QLED panela omogućava da TV održi stabilan kontrast i prikaz boja, bez obzira na to iz koje pozicije se gleda, pa je ovo jedno od veoma bitnih unapređenja.

Osvežavanje od 120 Hz i FreeSync opcija odlični su bonus detalji koji kompletiraju impresivni set mogućnosti. Samsung Q90R ima i efektan dizajn, što bi trebalo na neki način da doprinese opravdavanju visoke cene. Međutim, ukoliko želite da izbegnete OLED a pri tome i dalje zahtevate vrhunsku sliku, Q90R je najbolja alternativa.

Samsung Q6FN, Q60R

Ove dve serije možemo povezati jer predstavljaju dobar primer aktuelnog razvoja. Samsung je predstavio Q60R seriju kao modele za 2019. godinu u segmentu koji oni nazivaju „ulazni QLED“, što znači srednja klasa. Q60R koristi Edge LED sistem pozadinskog osvetljenja, pa iako je uveden naziv Ultra Slim Array, u praksi je to isti Edge LED sistem kao i kod Q6FN modela.

Međutim, Q6FN u svom Edge LED sistemu pozadinskog osvetljenja ima i local dimming tehnologiju dok Q60R to nema. Preciznost prikaza boja je veoma dobra kod Q60R, ali je opseg i paleta moguće prikazanih boja opet nešto manja nego na Q6FN. Razlika je, na sreću, dovoljno mala da se u realnim uslovima prilično teško primećuje, tako da po pitanju boja sa Q60R nema nikakvih problema. Ipak, malo je čudno što je Samsung odlučio da napravi ovakvu razliku između Q6FN i modela koji ga direktno nasleđuje.

Slično važi i kada je reč o zvuku. Q60R ima dva zvučnika ukupne snage 20 W, dok prethodni model ima 2.1 sistem ukupne snage 40 W. Zvuk koji pruža Q60R je sasvim solidan, posebno za standardne TV primene, ali u odnosu na Q6FN primećuje se razlika. Naravno, Q60R ima svoje „svetle momente“, što podrazumeva bolje procesiranje slike (Quantum Processor 4K) i precizniji upscale sadržaja koji nisu 4K.

Ipak, najbolja karakteristika koju ima Q60R jeste mnogo brži odziv piksela, što uz osvežavanje od 120 Hz (modeli manji od 55“ imaju maksimalno 60 Hz), omogućava mnogo čistiji prikaz u situacijama kada na ekranu ima objekata koji se brzo pomeraju. Jednostavno je motion blur efekat mnogo manje izražen, pa je za Q60R ovo udarna karakteristika. Pored toga, Q60R ima i manje ulazno kašnjenje (lag) signala, što je od posebnog značaja ukoliko se planira upotreba kao računarskog monitora ili za igre preko konzola. Dakle, Q6FN za filmove ili Q60R za igre, sport i ostalo.

Philips S7304

Philips je S7304 seriju modela takođe nazvao The One, u želji da naglasi da su to modeli s povoljnim odnosom cene i mogućnosti. Ipak, treba obratiti pažnju da su neke varijante opremljene VA panelom, dok uglavnom veći modeli koriste IPS panele. Zbog toga preporučujemo 55“ model kao skuplju varijantu, odnosno 43“ model kao jeftiniju. Obe ove verzije imaju IPS panele. Druga bitna stvar za ukupni kvalitet slike odnosi se na pozadinsko osvetljenje. Model 55PUS7304/12 ima upravo DirectLED pozadinsko osvetljenje, ali i MicroDimingPro tehnologiju.

Tu je i prva generacija P5 video‑procesora koji vrši konstantne korekcije slike i ima čak 26 parametara za obradu (boje, oštrina, kontrast, adaptacija formata…). Pored toga, ovaj model podržava sve aktuelne HDR standarde, što je još uvek retkost, a to podrazumeva HLG, HDR10, HDR10+ i DolbyVision. Ako ovome dodamo i operativni sistem Android, Philips 55PUS7304 apsolutno ispunjava mantru odličnog odnosa cene, mogućnosti i kvaliteta slike.

Philips S6500

Kada su u pitanju ekonomičniji modeli, 43“ modeli iz ove serije predstavljaju dobru opciju iako su trenutno najjeftiniji u Philips ponudi kod nas. Postoji više varijanti modela iz ove serije, ali su sve maksimalno slične pa neko odvajanje tih detalja nije neophodno. Ono što je bitno znati jeste to da ova serija modela koristi VA panele, ali s DirectLED pozadinskim osvetljenjem. Maksimalni nivo osvetljenosti je sasvim dobrih 350 nita, što uz HDR10 podršku omogućava više nego pristojnu sliku. Operativni sistem nije Android, već Saphi, Philips‑ova verzija smart softvera. Dotični softver jeste sasvim upotrebljiv i poseduje sve osnovne stvari koje se očekuju, ali nekih naprednijih mogućnosti koje nudi Android nema.

Hisense B7100

Ova serija modela predstavlja nižu srednju klasu u Hisense ponudi, koja je propraćena vrlo atraktivnom cenom. Tako je B7100 model dijagonale od čak 50“ povoljniji od gotovo svih modela, pa čak i ako tu uključimo brendove koji se mogu podvesti pod „robne marke“. H50B7100 kao svi Hisense modeli koriste njihov VA panel, uz DirectLED pozadinsko osvetljenje. Tu su HDR10 podrška i operativni sistem VIDAA 3.0, uz sve standardne stvari koje se očekuju od modernog 4K smart televizora.

Zvučnici su takođe pristojni, kao i dizajn koji je i bolji od cenovnog ranga u kojem se ovaj model nalazi. Jedina značajnija mana jeste odsustvo Wi‑Fi 802.11ac podrške (g/n je tu), pa je za maksimalne brzine transfera koje su neophodne za stream 4K sadržaja poželjno televizor povezati preko LAN kabla.

Hisense U7B

Hisense i u kategoriji nešto skupljih televizora ima zanimljiv model iz U7B serije. Na raspolaganju su samo dijagonale veće od 50“, što ukazuje na to da se radi o modelima iz više klase. Primarna karakteristika ovih modela jeste upotreba novije generacija ULED VA panela, kao i prisustvo dimming zona. Pozadinsko osvetljenje kod U7B serije je EdgeLED, čime se dobija na elegantnosti dizajna, ali pomalo i gubi na uniformnosti osvetljenja. Ipak, pomenute dimming zone su efikasne u redukciji ovog efekta, kao u povećavanju kontrasta u određenim situacijama.

ULED paneli takođe se karakterišu većom paletom moguće prikazanih boja u odnosu na standardne VA ekrane, pa je zbog toga tu i 4K HDR sertifikacija uz podršku HDR10, HLG, HDR10+ i DolbyVision standarda. Okupljanje svih ovih standarda nije baš čest slučaj, pa je ovo detalj koji ide u korist modela koji ih podržavaju.

