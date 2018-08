Vraća li se ugled štampanih medija među oglašivačima?

Oglašavanje u štampanim medijima, kao i na radiju i televiziji, već duži niz godina konstantno stagnira ili opada. U Velikoj Britaniji se više od sedam godina beleži pad oglašavanja u štampanim medijima, i to ukupno čak 22%. Za to vreme oglašivači se sve više okreću online medijima. No, da li svedočimo postepenom obrtanju tog trenda?

U prvom kvartalu 2018. godine Velika Britanija preokreće padajući trend. Posle dužeg vremena zabeležen je porast ulaganja u oglašavanje u štampanim medijima od 1%. Najveći porast beleže izdanja Sun, Daily Mirror, Daily Mail, Daily Express i Metro. Ukupni rast prihoda od oglašavanja u prva tri meseca, prema studiji organizacije Advertising Association, iznosi 2,8%.

U studiji se takođe navode mišljenja nekih kompanija o razlozima ove promene. Jedan od razloga je i to što su kompanije proteklih godina izdvajale previše sredstava za online oglase. Neki od oglašivača razočarani su učinkovitošću onlajn oglašavanja, primarno Facebook-om, pa se odlučuju na manje investicije u ovaj kanal oglašavanja. Budući da Google nije ispunio standarde u domenu govora mržnje i lažnih vesti, mnogi oglašivači su smanjili prisustvo na Google servisima.

