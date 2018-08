U12 Life – HTC telefon koji neće proizvoditi HTC

U12 Life se navodno neće proizvoditi u svojoj matičnoj kući HTC, već će za to biti zadužen drugi proizvođač (još uvek se ne zna koji tačno). Ovo je verovatno direktni rezultat odluke HTC-a koji je otpustio oko 1.500 ljudi iz svojih redova.

Pored toga, izgleda da će HTC-ov sledeći telefon, Android One – U12 Life, imati Android 8.1 Oreo, a ne Android 9.0 Pie, što znači da bi telefon mogao da izađe pre očekivanog datuma. Imamo nedovršenu predstavu o tome šta će na kraju biti od HTC U12 Life-a. Očekuje se da će imati 6-inčni IPS LCD ekran sa odnosom 18: 9 i rezolucijom od 1080×2160 piksela. Posedovaće takođe Snapdragon 636 čipset i 4 GB RAM-a i 64 GB skladišnog prostora.

