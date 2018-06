Vrednost kriptovaluta na dan 13.6.2018.

Cena bitcoin-a, najveća svetska kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji, pala je u utorak na najnižu tačku od 1. aprila. Vrednost bitcoin-a je juče tokom poslednje trgovačke sesije skliznula na 6.455,92 dolara, što je pad od više od 280 dolara u rasponu od dva sata, prema podacima CoinDesk-a. Ovo predstavlja najnižu cifru od početka aprila kada je BPI (Bitcoin Price Index) registrovao nisku vrednost od 6.443 dolara. Grafikoni sugerišu podršku od 6.436 dolara, i ako se trenutni nivoi probiju, sledeća velika podrška je 6.000 dolara, koja je opstala od najniže početkom februara ove godine. Juče uveče, BPI je registrovao vrednost od 6.523,86, što je bio pad za 5,82% u prethodna 24 sata. Ukupna depresijacija bitcoin-a od početka godine do danas iznosi 60%. U utorak, i druge velike kriptovalute su videle pad. Na primer, litecoin, 6. najveća kriptovaluta na svetu po tržišnoj kapitalizaciji, se sada približava vrednosti od 98 dolara – cena koja nije viđena od decembra prošle godine. EOS je takođe niži za 12% na dan, što predstavlja ukupan pad od 34% od 4. juna. U međuvremenu, ukupna tržišna kapitalizacija svih kriptokutencija je nešto više od 280 milijardi dolara, prema podacima koje je objavio CoinMarketCap, piše Coindesk. Prekjuče je bitcoin započeo novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.359 dolara, dok je juče njegova vrednost na otvaranju iznosila 6.858,7 dolara. Njegova današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.937,9 dolara.

Tržište kriptovaluta je u utorak krenulo još jednom putanjom naniže, što je dovelo do cene ethereum-a ispod 500 dolara, a cenu bitcoin-a jedan korak bliže njenom najnižem godišnjem nivou. Većina velikih kriptovaluta je ušla u dan sa blagim porastom, omogućavajući im da povrate malo stabilnosti koju su izgubili kada je “Krvava nedelja” izbrisala 40 milijardi dolara tržišne kapitalizacije kriptovaluta. Međutim, tržište nije uspelo da održi ovaj kratak oporavak, a do utorka pre podne većina kovanica počela je da opada u odnosu na dolar. Povlačenje je gurnulo cenu ethereum-a ispod psihološki značajnog nivao od 500 dolara, a do uveče ETH je trgovao sa samo 488 dolara na Bitfinex-u – predstavljajući 24-časovni pad od 5% čija je tržišna kapitalizacija pala ispod 50 milijardi dolara. Cena bitcoin-a je bila nešto bolja, iako je i dalje trpela pad. Trenutno, bitcoin teži da se zadrži iznad nivoa od 6.500 dolara i ima tržišnu kapitalizaciju od oko 112,2 milijarde dolara. Precizni okidač za pada nije odmah jasan, iako to može poticati od činjenice da su predviđanja o rastu u vezi sa institucionalnim investitorima koji ulaze na tržišta a koji nisu uspeli da kriptovaute materijalizuju u stvarne investicije čak i ako je interesovanje individualnih investitora nastavilo da opada u toku godine, piše CCN. Prekjuče je ethereum započeo novu nedelju i iznosio je 577,50 dolara, dok je njegova vrednost na otvaranju juče bila 541,01 dolara. Danas ethereum je na otvaranju iznosio 536,70 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2229 13.6.2018. Švajcarska CHF 101,9251 13.6.2018. SAD USD 100,6666 13.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.937,9 13.6.2018. Internet ETH 536,70 13.6.2018. Izvor: www.cex.io

