Vrednost kriptovaluta na dan 16.8.2018.

Tržište bitcoina u sredu je pokušalo da se izbori za pristojan oporavak, što je povećalo nedavne marginalne dobitke na impresivnih 10% iznad prethodnih niskih nivoa. Azijska trgovinska sesija bila je svedok priliva kupovnih naloga u pokušaju da probije kroz otpor od 6.500 dolara. U Evropi je raspoloženje rasta oslabilo i povuklo je cenu do skoro 200 dolara. Sesija SAD-a, međutim, pokušavala je da se povrati, juče uveče, mada s krhkom podrškom rasta. Mogao je da se primeti moćan prodajni interes oko 6.500 dolara – cena je i ranije na ovom novou preokretala svoj trend rasta – zahvaljujući snažnoj liniji opadanja u srednjoročnom periodu. BTC/USD su formirali tačne rastuće trend linije kako bi ukazale na kratkoročnu podršku. Takođe moglo je da se primeti da je BTC/USD sada unutar srednjoročnog kanala konsolidacije. Područja podrške i otpora su se pokazala mnogo jačim od očekivanog, gurajući BTC/USD u srednjoročni sukob, piše CCN.

Stopa usvajanja bitcoina i kriptovaluta širom sveta raste, ali ne dovoljno brzo kako bi se sprečio pad cena bitcoina – a sada izvršni direktor Coinbase-a sa sedištem u San Francisku, jedna od najvećih menjačnica kriptovaluta na svetu, upozorava na to da će široko rasprostranjena, masovna bitcoin usvajanja za plaćanja još dugo dolaziti. Cena bitcoina trenutno je nešto više od 6.000 dolara nakon što je juče pala ispod psihološke barijere po drugi put ove godine. Cena bitcoina je krajem prošle godine smanjena za oko 70% od njegovih najviših vrednosti, a mnoge nove kriptovalute koje su kreirane u poslednjih nekoliko godina nisu nestale. „Mislim da će proći dosta vremena pre nego što uđete u Starbucks u SAD i platite kriptovalutama“, upozorio je Brian Armstrong iz Coinbase-a u intervjuu za Bloomberg. Starbucks je nedavno primoran da se izvuče iz izveštaja o saradnji sa Microsoft-om i Njujorškom berzom Intercontinental Exchange na novoj digitalnoj platformi koja će njihovim kupcima omogućiti korišćenje bitcoina i drugih kriptovaluta u prodajnim mestima. „Korisnici neće moći da plate frapućino bitcoinom“, rekao je portparol kompanije Starbucks nakon što je najavljeno da je lanac kafe povezan sa novim poduhvatom sa kriptovalutama, Bakktom. Armstrong je procenio da se samo oko 10% kriptovaluta, uključujući i bitcoin, koristi u stvarnom životu, u igrama i drugim online kupovinama, piše Forbes. Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 6.460 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.089,9 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.440 dolara.

Cena ethereuma se vratila na 300 dolara u sredu, pošto je tržište kriptovaluta doživelo dvocifreni oporavak. Etereum je na samom početku nedelje pretrpeo kolosalnu prodaju, u ponedeljak je potonuo niže od 249 dolara, što je dovelo do toga da se mnogi zapitaju da li je status druge najveće kriptovalute za lansiranje početne ponude novčića (ICO) učinio ga posebno osetljivim na efekte opadajućeg tržišta. Međutim, ETH je živnuo u sredu, sa rastom od oko 17%. Do popodne, cena ethereuma je pala na nivo od 300 dolara, i nastavila je da trguje na tom nivou nešto kasnije. Čini se da nije postojao specifičan okidač za oporavak, osim činjenice da je tržište možda ranije u nedelji pretrpelo veći prodajni talas. S tim na umu oporavak je bio u korelaciji sa izdavanjem novih tether tokena (USDT) u vrednosti od 120 miliona dolara između utorka i srede, što ukazuje na to da novi kapital ulazi na tržište. Međutim, kako je CCN objavio, Arthur Hayes, izvršni direktor BitMEX, rekao je da veruje da će cena ethereuma na kraju pasti ispod nivoa od 100 dolara pre nego što se završi opadajuće tržište, piše CCN. Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila 319,98 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 272,47 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 285,86 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0278 16.8.2018. Švajcarska CHF 104,4401 16.8.2018. SAD USD 103,6150 16.8.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.440 16.8.2018. Internet ETH 285,86 16.8.2018. Izvor: www.cex.io

