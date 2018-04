Vrednost kriptovaluta na dan 19.4.2018.

Jedna stvar koju praktično svi znaju o bitcoin-u, bez obzira da li trguju ili ne, jeste da je njegova cena izuzetno nestabilna. Pošto je porastao sa 950 dolara na 19.500 dolara u jednoj godini – a zatim se vratio na 6.500 dolara u naredna tri meseca, nestabilnost cene bitcoin-a nije iznenađenje. Posle nekoliko dana održavanja nivoa podrške od 8.000 dolara – bitcoin je ponovo pao ispod granice od 8.000 dolara – zatvarajući jučerašnje trgovanje sa 7.939 dolara. Bitcoin je počeo dan po ceni od 8.022 dolara i zatvorio dan na 7.939 dolara – što predstavlja pad od jedan odsto u toku dana. Pad se pripisuje nedavnoj najavi iz kancelarije državnog tužioca u Njujorku, koji je izjavio da je otvorena istraga za 13 platformi za razmenu kriptovaluta uključujući između ostalog i Coinbase, Bitfinex i Gemini Trust, na nacionalnom nivou, s tim da se neke od njih nalaze upravo u Njujorku, a neke izvan države. Državni tužilac u Njujorku, Eric Schneiderman, ima reputaciju strogih istraga u prošlosti. Eric je tražio detalje o radu ovih platformi, kao i o merama i standardima zaštite korisnika. Iako nisu objavljene nikakave „kazne“, i ovo nije negativna vest po bilo kojim standardima, čini se da je ova vest imala uticaj na tržišta kriptovaluta, jer je cena bitcoin-a pala ispod 8.000 dolara odmah nakon objavljivanja. Tokom jučerašnjeg trgovanja, tržišna kapitalizacija bitcoin-a pala je sa 136,3 milijarde na 134,8 milijardi dolara. Nedeljna performansa bitcoin-a, međutim, nije bila toliko mračna. Bitcoin je počeo sedmicu po ceni od 6.845 dolara, pa čak je i prešao 8.300 dolara u kratkom vremenskom periodu. Izgledalo je da je valuta stabilna iznad 8.000 dolara, jer je boravila veći deo sedmice iznad tog nivoa – međutim, saopštenje kancelarije državnog tužilaštva u Njujorku dovelo je do pada cena ispod 8.000 dolara. Ovaj pad cena će pružiti priliku da se pronađe veći broj kupaca, a zatim se ubrzo očekuje i drugi talas rasta cena da ga prati, piše Cryptocrimson. Prekjuče je vrednost bitcoin-a bila 8.058 dolara, dok je jučerašnji dan otvorio vrednošću od 8.011,4 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju 8.107,4 dolara.

Etereum je bio proteklih nekoliko godina među najvećim i najpopularnijim imenima u svetu kriptovaluta. Valuta je bila druga samo u odnosu na bitcoin u pogledu tržišne kapitalizacije – a neki čak očekuju da će jednog dana možda postati i najveća valuta. Međutim, iako je to možda daleko od ostvarenja u ovom trenutku, postoje dobre vesti za ethereum investitore – valuta je pronašla novu podršku na 500 dolara. Cena ethereuma-a pala je sa 1.400 dolara koliko je iznosila na početku januara na ispod 400 dolara početkom aprila. Međutim, tačno kada je valuta pala na najniže grane, počeo je proces oporavka – što je uticalo na porast cena ethereum-a, a valuta je od tada bila na putu stabilnog rasta – koja je na kraju porasla na 500 dolara. Srećom za investitore, ethereum je pronašao novu bazu od 500 dolara i ne izgleda kao da može pasti ispod ove cene. Tokom jučerašnjeg dana, cene ethereum-a su se kretale od 505,85 dolara do 506,66 dolara. Tokom dana, cena ethereum-a je dostigla najvišu vrednost od 518 dolara, a najniža tačka dana je iznosila 502 dolara. Tržišna kapitalizacija ethereum-a, tokom jučerašnjeg perioda trgovanja, skočila je sa 50,01 dolara na 50,10 milijardi dolara – dobivši 90 miliona dolara tokom dana. Kada pogledate performanse cene ethereum-a tokom protekle sedmice, učinak valute je bio prilično impresivan. Valuta je počela nedelju sa 414 dolara i zatvorila nedelju sa 506,66 dolara – sa najvišom nedeljnom vrednošću od 533,91 dolara. Tržišna kapitalizacija ethereum-a, tokom ovog sedmodnevnog perioda – porasla je sa 40,8 milijardi dolara na 50,1 milijardi dolara – tokom sedmice je dobila skoro 10 milijardi dolara. Cena ethereum-a, koja je stabilna na nivou od 500 dolara, nastavlja da testira najnižu liniju podrške. Ova linija podrške je jaka i verovatno će se održati – pomažući valuti sa se vine u nove visine: na nivo od 630 dolara u narednih par nedelja. Jak talas rasta možda je sada iza nas, ali očekuju se kraći talasi rasta kako bi pomogli da se cena dostigne. Za sada ciljevi su nivo od 535 dolara, 548 dolara i 562 dolara bi dobrodošla – i kada se one pređu, 600 i 630 dolara su sledeće velike mete. Ethereum je prošle godine porastao za 9000%, a investitori očekuju da će do kraja 2018. godine doći do novog maksimuma, piše Cryptocrimson. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 510,12 dolara, dok je juče otvorio vrednošću 511 dolara. Danas je njegova vrednost 515,30 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2363 19.4.2018. Švajcarska CHF 98,5960 19.4.2018. SAD USD 95,5059 19.4.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.107,4 19.4.2018. Internet ETH 515,30 19.4.2018. Izvor: www.cex.io

