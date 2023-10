WhatsApp sada omogućava samouništavajuće glasovne poruke, funkcija uskoro dolazi 

WhatsApp testira novu funkciju koja omogućava korisnicima slanje glasovnih poruka sa opcijom “listen once”, nakon čega poruka nestaje.

Važna funkcija, usmerena na privatnost

Ova platforma u vlasništvu Meta kompanije uvodi samouništavajuće glasovne poruke. Navodno, mnogi korisnici počinju da primećuju ovu promenu u glasovnim porukama. Međutim, ovi korisnici koriste najnoviju WhatsApp beta verziju za Android i iOS. To znači da WhatsApp trenutno testira mogućnost slanja samouništavajućih glasovnih poruka, ali ako sve prođe dobro, biće dostupna i korisnicima na stabilnom kanalu. Prema izveštaju WABetaInfo, samo korisnici koji koriste najnoviju verziju WhatsApp beta verzije mogu slati glasovne poruke koje se samouništavaju. Funkcija radi na sličan način kao “view once” za fotografije i video zapise. To znači da kada pošaljete fotografiju ili video zapis sa opcijom da je primalac vidi samo jednom, oni će je videti samo jednom i nakon čega će nestati. Audio poruke trenutno ostaju trajno, osim ako ih ne obrišete za sve. Trenutno ne postoji opcija da se poruka automatski obriše nakon što je primalac posluša. Screenshot-ovi objavljeni u izveštaju pokazuju glasovne poruke sa dugmetom “1”. Nakon što kliknete na to dugme, glasovna poruka počinje da se reprodukuje i nestaje čim se završi. Prema izveštaju, ova funkcija će dodati više privatnosti razgovorima, ali WhatsApp nije naveo kada planira da je uvede svim korisnicima. To znači da bi trebalo da budete u beta programu kako biste koristili ovu funkciju. Za Android je lakše pridružiti se beta programu putem Google Play prodavnice, iako može biti lista čekanja. WhatsApp beta za iOS je relativno težak, jer se jedini način za pridruživanje programu odvija putem TestFlight-a, a dobijanje pozivnice je teško. U međuvremenu, WhatsApp je nedavno najavio da će podrška za passkeys stići na Android aplikaciju. Passkeys su digitalni ključevi koji vam omogućavaju da autentifikujete prijavljivanje bez potrebe za šiframa. U slučaju WhatsApp-a, nećete morati prolaziti kroz dosadan proces primanja jednokratnih lozinki (OTP) i unošenja kako biste počeli koristiti aplikaciju.

Izvor: Techlusive

