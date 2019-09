World of Horror: Igra koju je napravio zubar

Možda najstrašnije u vezi sa igrom World of Horror je to što ju je napravio zubar, i to u MS Paint-u.

Iza igre stoji Pawel Kozminski, a zaplet se sastoji od, malo je reći, čudnih okolnosti, pa je to glavni razlog što na igrače deluje krajnje uznemirujuće. Sastoji se iz pet kratkih priča, a radnja je smeštena u jedno primorsko selu u Japanu osamdesetih godina prošlog veka, u trenutku kada meštani postaju žrtve neobičnog stanja, a masovno ludilo iz dubine priziva morska čudovišta. Tako ljudi nestaju, ulicama šetaju demoni, a čitav ugođaj upotpunjuje i odgovarajuća muzika. Ovaj svet užasa prikazan je u 1-bitnim crno-belim scenama, koje je Kozminski napravio isključivo u Paint-u, a zbog toga što ga, kako kaže, „rad u ovom programu opušta“.

World of Horror stiže na PlayStation 4, Switch i Steam do kraja 2019. godine, te je sve više onih koji raspravljaju o tome šta je u trejleru najstrašnije, pa se mnogi slažu da je to možda trenutak u kojem je ideja nastala, budući da veruju da se to dogodilo usred nekog zubarskog zahvata.

Izvor: Engadget