Worms Rumble stiže kao besplatna igra

Worms Rumble obećava da će biti novo okretanje klasičnom Worms nacrtu. Umesto strateške borbe od po poteza, ona se igra u realnom vremenu sa do 32 igrača u režimima battle royale ili deathmatch. Za Steam, PlayStation 4 i PS5 će stići 1. decembra, a pretplatnici PlayStation Plus moći će da ga preuzmu besplatno do 4. januara.

Pokretanje igre na PS Plus pokazalo se prilično uspešnim za neke druge naslove za više igrača, posebno za Rocket League i Fall Guis. Dakle, sve su šanse da bi i Worms Rumble (koji ima podršku za PC reprodukciju) takođe mogao da bude uspešan. Ni faktor nostalgije neće naštetiti ovome. S obzirom na to da bi vam za članstvo na mreži ionako bilo potrebno članstvo u PS Plus, čini se da je to solidan ulazak na Sonijevu listu predstojećih besplatnih igara.

Članovi PS Plus-a moći će da potraže još dva naslova sledećeg meseca: Just Cause 4 i 3v3 shooter Rocket Arena. U međuvremenu, imate vremena do 30. novembra da uhvatite trenutnu PS4 ponudu, Hollow Knight: Voidheart Edition i Middle-earth: Shadow of War.

Iako je Sony nedavno rekao da im je cilj da redovno dodaju PS5 igre u mesečnu postavu igara, ovog puta nema besplatnih ekskluziva za konzolu sledeće generacije. Međutim, vlasnici PS5 mogu pristupiti velikom broju PS4 igara putem kolekcije PS Plus.

