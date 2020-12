Studio Ghibli snimio prvi CGI film

Voljeni Studio Ghibli ušao je u polje kompjuterske animacije, a od skoro može da se vidi i trejler za prvi CGI film pod naslovom Earwig and the Witch. Premijera je zakazana za 30. decembar.

Oni koji ne govore japanski neće razumeti mnogo, ali će moći da steknu uvid u novu Ghibli eru. Priča podseća na sve druge priče iz ovog studija, a glavna junakinja je siroče Aya, koja saznaje da je veštica, te od toga kreću njene avanture. Najveća razlika je u tome što CGI donosi junake koji su ekspresivniji od onih u starijim filmovima, ali je ipak jasno da se radi o istom načinu kreiranja likova, što bi trebalo da sačuva vojske onih koji su odrastali na ovim filmovima.

Earwig and the Witch bi u ostale delove sveta trebalo da stigne početkom 2021. godine, a ostaje da se vidi hoće li biti popularna kao klasici Spirited Away ili My Neighbor Totoro.

