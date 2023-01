WSL – Apple Watch kao „zvanični nosivi uređaj“

Apple Watch će zvanično hvatati talase. Svetska liga za surfovanje objavila je da usvaja Apple Watch Series 8 i Ultra kao zvaničnu opremu kako bi surfere pratili tokom takmičenja. To je prvi put da je profesionalna sportska liga Apple Watch imenovala kao svoj zvanični izbor za nošenje.

Pre svake trke, svaki sportista će dobiti satove Serije 8 i Ultra sa prethodno instaliranom posebnom aplikacijom WSL Surfer. Aplikacija će se povezati sa sistemom bodovanja lige u realnom vremenu i dati surferima ažuriranja o rezultatima, prioritetu talasa i koliko je vremena ostalo na vrućini. Takođe će moći da vide koliko je bodova potrebno da bi napredovali ili prešli u vođstvo. Ideja je da se pomogne surferima da bolje planiraju i fokusiraju se na svaki talas, posebno u teškim uslovima surfovanja.

„Buka vetra i talasa ponekad mogu da onemoguće da čujete spikere dok se takmičite, a to znači da propuštate ključne informacije“, rekao je WSL šampion i osvajač zlatne olimpijske medalje Italo Fereira u izjavi.

Mnogi surferi nose sportske satove da bi pratili nadolazak talasa WSL je naveo „veliki svetao ekran, izdržljiv dizajn i mobilnu povezanost“ kao razloge zašto je na kraju pobedio. Iako je Apple Watch nekoliko generacija ocenjen kao bezbedan za plivanje, Ultra ga je unapredio, jer je dizajniran da bude potpuno vodootporan za razne sportove na vodi. WSL je takođe primetio da je nekoliko njegovih sportista na šampionatu testiralo aplikaciju WSL Surfer u protekle dve sezone. Oni koji nisu dobili priliku biće obučeni o tome kako da koriste aplikaciju pre početka ove sezone. Prvo WSL takmičenje sa Apple Watch-om biće ove nedelje na Billabong Pro Pipeline-u u Oahuu.

Sportisti su među najzahtevnijim pristalicama tehnologije koje se mogu nositi. NBA je, na primer, koristila Oura Ring kao deo svojih planova za prevenciju Covid-19. U međuvremenu, fudbalski klub Mančester Siti razvija sopstveni pametni šal za navijače i nedavno je lansirao sopstveni uređaj za praćenje performansi koji se može nositi. Mnogi profesionalni sportisti i olimpijci takođe nezvanično koriste tehnologiju koja se može nositi da bi optimizovala svoj trening.

Ono što WSL-ovo zvanično usvajanje Apple Watch-a čini zanimljivim je to što to nije povezano sa performansama – to je sredstvo za prenošenje informacija sportistima u realnom vremenu, koristeći mobilne mogućnosti Apple Watch-a.

Izvor: TheVerge

