10 najboljih ChatGPT ekstenzija za Chrome 

Otkako je dospeo u žižu javnosti, popularnost ChatGPT je postala ogromna.

Evo koje su najbolje Chrome ekstenzije

Chatbot koji je OpenAI pokrenuo pre samo nekoliko meseci, postao je poznat do te mere da se serveri bore da održe korak. ChatGPT trenutno radi na Chrome tabu, ali da li ste znali da možete da prenesete njegove mogućnosti i na druge web lokacije? Bez obzira na to kako želite da koristite ChatGPT, postoji ekstenzija za to.

WebChatGPT

Čak i sa svojim mudrim, samouverenim odgovorima i informativnom bazom podataka, ChatGPT-u još uvek nedostaje centralna stvar; pristup najnovijim informacijama na Internetu. Pošto je znanje ChatGPT-a ograničeno na podatke iz 2021. godine, to čini odgovore zastarelim za sve što se dogodilo posle tog vremena. Međutim, jedna od najboljih ChatGPT ekstenzija za Chrome, WebChatGPT, pomaže da se prevaziđe ovo ograničenje. Ova ekstenzija pomaže botu tako što dodaje relevantne web rezultate za sve što ga tražite. Nakon unosa upita, ekstenzija omogućava ChatGPT-u da pretraži web za relevantne linkove. Bot zatim prikazuje rezultate pretrage i sastavlja informacije na osnovu ovih linkova. Dalje možete birati između različitih filtera kao što su vreme, region i broj rezultata. Možete čak da isključite ekstenziju pomoću prekidača da biste vratili izvornu funkciju ChatGPT.

ChatGPT za Google

Ako ste koristili ovaj AI chatbot, znate da je ChatGPT ograničen na jedan tab browsera. Dakle, ako ste neko ko želi da bude dostupan u svakom trenutku, morate da držite taj tab otvorenim. Ova ekstenzija za ChatGPT rešava taj problem i dovodi bota u browsere.Kao što mu ime kaže, ekstenzija ChatGPT za Google prikazuje odgovor ChatGPT-a pored rezultata Google pretrage. Sve što treba da uradite da biste podesili je da se prijavite na OpenAI koristeći ekstenziju i spremni ste.

Ekstenzija se aktivira kad god koristite Google i ne zahteva nikakva posebna uputstva. Da biste započeli, jednostavno potražite bilo koju temu na Google-u kao i obično. Zamenivši postojeći panel znanja sa desne strane, videćete novi ChatGPT panel na njegovom mestu. Ovde ChatGPT prikazuje odgovor direktno iz vaših rezultata Google pretrage. Pošto vaš upit za pretragu tretira kao prompt, ne morate ništa drugo da radite. Slično kao i web lokacija, ChatGPT ovde može da pruži odgovore, napiše kod, odgovori na pitanja i još mnogo toga.

ChatGPT Writer – Pišite mail i poruke pomoću veštačke inteligencije

Dok gore navedena ekstenzija dovodi ChatGPT u Google pretragu, ova ektenzija donosi svoju snagu formulacije vašem browseru. ChatGPT Writer je fokusiran na pisanje emailova i poruka na svim web lokacijama. Ekstenzija radi samostalno i samo zahteva prijavljivanje na OpenAI. Zatim morate da otvorite ekstenziju klikom. Tražiće vam unos sa kontekstom, o čemu želite da pišete u emailu ili poruci. Po prijemu upita, ekstenzija skoro odmah šalje odgovor. Iako je ekstenzija napravljena za email i tekstove, možete ga koristiti i za razgovor sa ChatGPT-om. Odgovori traju duže nego obično, ali to možete učiniti ako želite.

Merlin – OpenAI ChatGPT Powered Assistant

Ako vam se dopala ekstenzija ChatGPT za Google, ali želite da bude u celom browseru umesto samo u pretraživaču, evo alternative za vas. Merlin je ekstenzija za ChatGPT Open AI koja radi u celom browseru. Pošto se ekstenzija oslanja na Open AI GPT AI model, daje odgovore na širok spektar upita. Merlin je ekstenzija koje se može omogućiti pritiskom na CTRL (CMD na Mac-u) + M prečicu na tastaturi u browseru. Korisničko interfej ekstenzije je moderan sa zaobljenim uglovima. Što se tiče načina na koji to funkcioniše, unosite upit kao što biste to uradili na ChatGPT-u, a Merlin će vam dati odgovor u roku od nekoliko sekundi. Kao što je gore pomenuto, Merlin radi u celom browseru na bilo kojoj web stranici.

YouTube Summary sa ChatGPT

Veliki deo pregledanja YouTube-a sastoji se od traženja video zapisa koji vam neće biti dosadni. Glasp je napravio dodatak YouTube Summary da bi pomogao upravo u tome. Kada se instalira, pored bilo kog video snimka koji pustite na web lokaciji pojavljuje se okvir sa rezimeom YouTube-a. Klikom na polje otvara se YouTube transkript. Pošto web lokacija to može sama, mi to ne tražimo. Umesto toga, želimo da koristimo funkciju „Prikaži AI rezime“, koja otvara novi tab sa ChatGPT-om. Ovde ekstenzija nalepi ceo video transkript i pokreće komandu za pružanje kratkog rezimea. Kada dobijete odgovor od ChatGPT-a, možete ga zamoliti da nastavi ili da završi sa njim. Nivo tačnosti zavisi od AI chat bota, ali ovo ekstenzija dobro funkcioniše za većinu video zapisa, pod uslovom da imaju jasan zvuk. YouTube rezime je verovatno jedno od najboljih ChatGPT ekstenzija za Chrome zbog svoje sposobnosti da uštedi dragoceno vreme.

tweetGPT

Korisnici širom sveta koriste ChatGPT za razne stvari. Mnogi su čak pribegli korišćenju AI chat bota za tvitovanje ili odgovaranje drugima. Međutim, za to je potrebno da otvorite web lokaciju ChatGPT, nalepite tekst tvita i kopirate odgovor; ova ekstenzija to popravlja. Ekstenzija tweetGPT za Chrome integriše ChatGPT direktno u Twitter kako bi ljudi mogli da koriste. Kada se instalira, videćete ikonu robota u iskačućem prozoru „New Twit“. Kliknite na ikonu bota da biste izabrali neko raspoloženje za svoju objavu ili odgovore. tweetGPT podržava raspoloženja kao što su smešna, zajedljiva, optimistična, uzbuđena, pametna, pa čak i gorska. Samo kliknite na bilo koji od ovih i ChatGPT će automatski generisati tvit za vas. tweetGPT je jedno od najsmešnijih i najboljih ChatGPT Chrome ekstenzija koje možete da dobijete.

Summarize

Ekstenzija YouTube rezimea koju smo naveli iznad dobro funkcioniše za sve vrste video zapisa. Međutim, prirodno je ograničena samo na video zapise. Ekstenzija Summarize za Chrome nudi istu funkcionalnost ali za tekst. Sama ekstenzija je ponovo uklopljena u Chrome i ne mora da posetite web lokaciju ChatGPT. Da biste koristili Summarize, jednostavno otvorite bilo koji deo sadržaja, koji može biti članak, imejl ili bilo koja druga web lokacija, i kliknite na ekstenziju. Ona će poslati zahtev ChatGPT-u i obezbediti uredan rezime u roku od nekoliko sekundi.

ChatGPT Prompt Genius

Postoji mnogo kul stvari koje možete da uradite sa ChatGPT-om – od jednostavnih članaka do potpunog kodiranja. Međutim, možda vam ponestaje upita da se zabavite sa chatbotom. ChatGPT Prompt Genius popunjava tu prazninu dajući korisnicima sve upite koje mogu poželeti i više dodatnih funkcija. Da biste započeli, kliknite na ekstenziju u Chrome-u i bićete preusmereni na stranicu punu upita. Zatim možete birati između mnogih dostupnih upita i sortirati ih pomoću padajućeg menija kategorije.

Kada budete zadovoljni generisanim unosom, kliknite na žuto dugme za reprodukciju i otvoriće se ChatGPT prozor sa nalepljenim promptom. Možete da koristite ekstenziju Prompt Genius da isprobate onoliko unosa koliko želite. Programeri čak imaju i namenski subreddit za korisnike da pronađu još više upita.

Promptheus – Razgovarajte sa ChatGPT

Promptheus je ekstenzija za Chrome ChatGPT koje može zvučati jednostavno, ali dodaje urednu funkcionalnost AI chatbotu. Ova zgodna ekstenzija za Chrome dodaje mogućnost upotrebe mikrofona u ChatGPT. Promptheus efikasno pretvara chatbot u zgodnog glasovnog asistenta kao što je Siri. Promptheus ekstenzija lebdi na desnoj strani ChatGPT prozora za razgovor i ne stoji vam na putu. Pošto je ovo jednostavan dodatak, sve što je potrebno je instalacija i držanje spacebara da biste ga koristili.

Fancy GPT

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Fancy GPT se nalazi na našoj listi najboljih ChatGPT proširenja za Chrome zbog svog dizajna. Fancy GPT je ekstenzija dizajnirana da ulepša vaše ChatGPT razgovore dodavanjem različitih elemenata dizajna. Bez obzira na vrstu razgovora koji vodite, Fancy GPT može da ih sve izveze. Ekstenzija trenutno podržava Neon i Sketch stilove i može se proširiti na više u budućnosti. Štaviše, takođe može da pokrije SVG slike putanje, istakne segmente ChatGPT odgovora i još mnogo toga. Da biste koristili Fancy GPT, obavite ceo razgovor sa botom, a zatim kliknite na ekstenziju. Bićete odvedeni na drugu stranicu na kojoj možete da vidite ceo razgovor u novom korisničkom interfejsu. Ovde možete promeniti umetnički stil, isključiti određene poruke, a zatim konačno izvesti razgovor u sliku ili PDF. Iako ne dodaje ništa drugo u miks, ova ekstenzija je odličan način da dovedete tu estetsku nadogradnju u svoje razmene sa ChatGPT-om.

Isprobajte cool ChatGPT proširenja za Chrome

Ako želite da poboljšate svoje ChatGPT iskustvo, razmislite o korišćenju jednog od najboljih ChatGPT Chrome ekstenzija navedenih gore. Ova proširenja pružaju dodatne funkcije i čine AI chatbot pristupačnijim na različite načine.

Izvor: Beebom

