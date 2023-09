Xiaomi Pad 6 – Za nekoga sve, za svakog ponešto

Stiče se utisak da svi proizvođači tableta svesno zanemaruju klasične, kvalitetne modele srednje klase. Diferencijacija je uticala da imamo ogroman disparitet između ultrajeftinih tableta i megaskupih modela sa olovkama i raznim dodacima usmerenim prema profesionalcima. Upravo tu „udara“ Xiaomi sa svojim Pad 6 tabletom.

Dobar tablet za 300… pardon, 400 evra. To je sve što mnogima treba, zar ne? Kvalitetno urađen, s ekranom visoke rezolucije, dobrim hardverom i dovoljno kompetentan u ostalim stvarima (zvučnici, kamere, dizajn…). Mnogima je ovo sve što treba, ali je tržište nekako rastrzano između veoma jeftinih modela sa slabim hardverom i ekranima i cenom do 250-300 evra s jedne, i ultraskupih varijanti čija cena prelazi 1000 evra, s druge strane. Xiaomi je upravo jedan od onih proizvođača Android tableta koji su tu rupu jasno uočili i rešili da ponude korisnicima dobru alternativu, na našu sreću i zadovoljstvo naših džepova, cenovno bližu onoj prvoj grupi.

Nekada su tableti kao što je Pad 6 dominirali tržišnom ponudom. Danas ih možemo nabrojati na prste jedne ruke, a da nam nije sasvim jasno zbog čega je tako. Tek, kineski proizvođač ne mora puno da brine, jer evo već treću godinu zaredom uspeva da dominira u odnosu uloženo-dobijeno kada su tableti u pitanju. Od naslednika Pad 5 linije dosta se očekivalo, i nismo ostali razočarani. Formula je i dalje tu, receptura je isprobana u praksi, jedino se cena malo promenila, ali u moru drugih poskupljenja ova promena i nije tako strašna.

Tablet za svakoga

Formula dobrog tableta je jednostavna. Kvalitetan ekran, solidan hardver, po mogućstvu dobro optimizovan softver. No, na Android-u ovo poslednje je uvek problematično jer ovako decentralizovan sistem zavisi umnogome od Google-a. Ne baš najbolju optimizaciju nadoknađuje ukupno iskustvo Google ekosistema, gde možete lako i brzo kombinovati uređaje, deliti fajlove, upotrebljavati aplikacije i softver koji već koristite, na primer, na svom mobilnom telefonu, što vam dalje daje opciju da radite nešto brzinom i lakoćom mobilnog telefona, ali u udobnijim uslovima, na većem ekranu tableta. Zavalite se u fotelju, čitate stripove, date detetu da se poigra, pa onda vi malo čitate knjigu, ukućanu date da pogleda film ili neku epizodu Netflix serije dok vi na TV-u gledate utakmicu… Jasno vam je šta želimo da kažemo. Solidan i upotrebljiv tablet za celo domaćinstvo – upravo je takav Xiaomi Pad 6 i svoju misiju s lakoćom ispunjava.

Ekran tableta je veliki – 11 inča, s visokom rezolucijom od 2880 × 1800 tačaka, te će doneti odlično iskustvo konzumiranja sadržaja. Ne samo da ima nešto duži bok zbog 16 : 10 odnosa stranica već i ultragladak odziv od 144 Hz. Maksimalna osvetljenost od 550 nita je dovoljna i za korišćenje napolju. Tablet se može podičiti i veoma dobrom izradom. Korišćen je metal, a zaštitu je sasvim adekvatna Gorilla Glass 3.

Hardverska platforma se oslanja na osmojezgarni Snapdragon 870 čipset, koji ima više nego dovoljno snage za sve izazove koje postavite pred uređaj. Reč je o 5G čipu, ali tablet ne podržava SIM kartica. Njegova Adreno 650 grafika je dovoljna za sve igre. Filmovi i drugi vidovi multimedije mogu biti pohranjeni na 128 GB skladišta (u praksi dostupno nešto preko 100 GB, ostatak ide za sistem). Tablet ne podržava memorijske kartice, što je šteta, budući da je uvek zgodna opcija da pohranite veliki broj knjiga, muzike ili filmova/serija. Da, u teoriji to bi trebalo da možete i preko klauda ili nekog sličnog rešenja, ali objektivno, ovo je zgodna opcija koja ne bi koštala mnogo, a priroda upotrebe tih fajlova ne zahteva neko naročito brzo skladište. Kada je reč o sistemskoj memoriji, Pad 6 stiže sa 6 GB RAM-a. Opet, sasvim dovoljno za sve vidove upotrebe.

Dodaci po želji

Xiaomi je kreirao dva interesantna dodatka koji dodatno prilagođavaju upotrebu tableta. Reč je o olovci, kao i o tastaturi s poklopcem, koja ima o ulogu futrole. Na ovaj način kupac može da bira da li će, ukoliko tako želi ili oseti potrebu, da dodatno proširi spektar upotrebljivosti tableta. Olovka, logično, više naginje ka multimediji i kreativi, naročito kada su deca u pitanju.

S druge strane, tastatura je dobar izbor za sve koji žele da (dobar) deo svog posla obavljaju na ovom tabletu. Ima standardan QWERTY raspored, solidan osećaj u kucanju, namagnetisana je i ima usek direktno iznad tastature kako bi se tablet lako uglavio pod uglom od oko 45% za udoban rad u horizontalnom položaju, mada ne treba zanemariti ni, primera radi, mogućnost gledanja filmova u krevetu ili fotelji na ovaj način. Sve u svemu, ovim se nenametljivo proširuje upotrebljivost, a kupcu se ostavlja da bira koji od ovih dodataka želi da sebi priušti. To svakako pozdravljamo i više cenimo nego da sve upakuju a cenu u startu povećaju na 600 i više evra, kao što su mnogi konkurenti već uradili.

Odlično zaokružen

Premda Pad 6 nije apsolutni šampion u praktično nijednoj kategoriji – niti se to od njega objektivno očekuje, imajući u vidu cenovnu klasu – on je zapravo veoma dobro zaokružen u svakom pogledu. Recimo, stiže sa četiri veoma dobra zvučnika, koji donose vrlo pristojan zvuk, bez obzira na to želite li da slušate muziku ili gledate film. Nema skenera otiska prstiju, ali je podržano otključavanje putem prepoznavanja lica za viši nivo zaštite. Kamere od 13 MP pozadi i 8 MP napred poslužiće sasvim fino u brojnim prilikama, bilo da vam zatreba da na brzinu nešto usnimite ili za video-komunikaciju s najbližima i najmilijima (pa i kolegama, zašto da ne).

Uređaj stiže s pristojnom baterijom. Ona ima kapacitet od 8840 mAh i omogućiće višednevno korišćenje uređaja. Kada bude pri kraju, posegnućete za punjačem koji ćete, o tempora, o mores, zateći u pakovanju. Xiaomi Pad 6 podržava brzo punjenje, brzinom od 33 W. Imajući u vidu veliki kapacitet, trebaće neko vreme da se baterija sasvim dopuni, ali je to sve u rangu očekivanog i razumnog.

MIUI 14 interfejs Xiaomi Pad 6 tableta

Na samom kraju, ostaje da prokomentarišemo softver. Tablet stiže s Android 13 operativnim sistemom, koji prati MIUI 14 verzija softvera. Ona se ne razlikuje previše od verzije na telefonima, ali donosi određene optimizacije, posebno u domenu multitaskinga i prilagođavanja većem ekranu. Neke aplikacije podržavaju rad u odvojenim kolonama, a u opcijama ćete pronaći i posebne gestove prilagođene za tablet. Sve u svemu, softver donosi sasvim dobro iskustvo.

Xiaomi je i ove godine uradio odličan posao sa svojim najvažnijim proizvodom u tablet liniji. Pad 6 je nešto skuplji, ali imajući u vidu unapređenja poput metalnog unibody kućišta, odličnog ekrana i zvučnika, kao i brži hardver i brže punjenje, možemo poskupljenje smatrati sasvim razumnim, pa i opravdanim. Zapravo, tablet sa ovom cenom i dalje ne izlazi iz okvira „razumne kupovine“.

Ipak, jedna stvar je ostala ista – u svom cenovnom razredu, Pad 6 praktično nema konkurenciju, budući da su svi drugi Android proizvođači fokusirani ili na jeftine ili na ultraskupe tablete. Samim tim je Xiaomi Pad 6 veoma lako preporučiti svima koji žele nešto bolje i kvalitetnije od osnovne ponude, a ne žele da se razbacuju novcem bez preke potrebe.

