Xiaomi predstavio najnoviju Redmi Note 13 seriju

Xiaomi je danas predstavio Redmi Note 13 seriju na promotivnom događaju u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu. Uzbudljiva nova serija obuhvata pet uređaja koji podižu već popularni Redmi Note na viši nivo: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13.

Redmi Note 13 seriju odlikuju značajne nadogradnje sistema kamere, dizajna, ekrana i procesora, čime nastavlja da smanjuje razliku između pametnih telefona srednjeg ranga i vodećih modela i obezbeđuje vrhunsku izdržljivost, sjajno iskustvo i fascinantne mogućnosti snimanja – i sve to po razumnim cenama.

Svaki snimak je legendaran uz nadograđeni sistem kamera Redmi Note 13 serije

Dizajnirana tako da zadovolji različite fotografske potrebe, Redmi Note 13 serija ima svestran, nadograđen sistem kamera. Pro modeli – Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro – imaju 200 MP kameru izuzetno visoke rezolucije sa optičkom stabilizacijom slike (OIS) za snimanje fotografija sa nivoom detalja bez presedana i pružanjem iskustva fotografisanja na vrhunskom nivou.

Pored toga, 2x/4x zum bez gubitka kvaliteta omogućava detaljan krupni plan sa veće udaljenosti i opciju fokusiranja na pojedince u gomili i zumiranja pokreta.

Napredne sisteme kamera podržava velik 1/1,4″ senzor i unapređena obrada slike, što obezbeđuje impresivan kvalitet čak i u kompleksnim uslovima i pod slabim osvetljenjem. Kombinacija ovog senzora, velike blende f/1,65 i Tetra piksela (napredna tehnologija spajanja piksela) obezbeđuje jasne, svetle slike čak kod lošeg osvetljenja, a 7P sočivo sa depozicijom atomskih slojeva (engl. Atomic Layer Deposition, ALD) umanjuje odsjaj i dupliranje slike.

S druge strane, osnovni modeli – Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13 – opremljeni su glavnom kamerom od 108 MP sa 3x zumom bez gubitka kvaliteta i obezbeđuju neverovatne slike sa finim detaljima. Oba pametna telefona takođe imaju širok izbor filtera koji fotografije prilagođavaju po želji.

Trostruka kamera se sastoji od glavne kamere od 200 MP ili 108 MP, ultraširokougaone kamere od 8 MP i makro kamere od 2 MP i selfi kamere od 16 MP, a sve ove uređaje pokreće Xiaomi Imaging Engine. Svaki uređaj iz ove serije obezbeđuje digitalnu fotografiju sledeće generacije i moćnu obradu slika, zbog čega Redmi Note 13 serija predstavlja sjajan izbor za kreiranje jedinstvenih slika u svakoj prilici.

Superiorna jasnoća, AMOLED ekran i brzina osvežavanja do 120 Hz

Redmi Note 13 serija ima moderan, elegantan dizajn sa izuzetno tankim ramovima koji obezbeđuju prvoklasan izgled i osećaj, ali i visokokvalitetan ekran za poboljšano korisničko iskustvo i imerzivno pregledanje.

Redmi Note 13 Pro+ 5G i Redmi Note 13 Pro 5G obezbeđuju kristalno jasan prikaz sa 1,5K AMOLED ekranom i maksimalnom osvetljenošću od 1800 nita. Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13 imaju izuzetno jasan FHD+ AMOLED ekran.

Lako skrolovanje bez zastajkivanja je na svakom Redmi Note 13 uređaju osigurano zahvaljujući 120 Hz AdaptiveSync brzini osvežavanja, zbog čega je pregledanje čistije, jasnije i prijatnije.

Za dodatnu sigurnost kod dužeg pregledanja, Redmi Note 13 uređaji imaju TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free i Circadian Friendly sertifikate i različite funkcije zaštite očiju, kao što je režim čitanja. Ostale nadograđene funkcije uključuju prvi dodatak praktičnog senzora otiska prsta unutar ekrana.

Izvanredna izdržljivost koja uliva sigurnost

Uz nadogradnje u inženjeringu i dizajnu, Redmi Note 13 serija obezbeđuje izdržljivost i čvrstinu za dodatnu sigurnost u otežanim vremenskim uslovima.

Pre svega zbog ekrana, koji ima Corning® Gorilla® Glass Victus® na modelima Redmi Note 13 Pro+ 5G i Redmi Note 13 Pro 5G – što je još jedna novina u ovoj seriji – za dodatnu otpornost na slučajno ispadanje i ogrebotine. Ekran je takođe dodatno optimizovan u celoj seriji tako da je responzivan i precizan na unos dodirom, čak i po kiši.

Uz unapređenu strukturu u kombinaciji sa IP68 sertifikatom otpornosti na prašinu i vodu, Redmi Note 13 Pro+ 5G učvršćuje svoju poziciju kao zvezda serije, ali i svi ostali modeli su unapređeni tako da obezbeđuju IP54 otpornost na prašinu i prskanje.

Legendarni momenti uz napredne procesore za poboljšane performanse

Redmi Note 13 serija visokih performansi ima neke od najmoćnijih dostupnih procesora i dugotrajne baterije, što omogućava korisnicima da uživaju u svojim uređajima tokom celog dana. Svi modeli se dobijaju sa punjačem za dodatnu praktičnost.

Za prvoklasne performanse, 4nm proces je prvi put uveden na Redmi Note pametnim telefonima. Vodeći model serije, Redmi Note 13 Pro+ 5G, opremljen je čipsetom MediaTek Dimensity 7200-Ultra, velikom baterijom od 5.000 mAh za napajanje tokom celog dana i ima HyperCharge od 120 W, industrijskog lidera koji puni vaš Redmi Note do 100% za samo 19 minuta.

Redmi Note 13 Pro 5G je opremljen baterijom najvećeg kapaciteta u seriji od 5.100 mAh, a pokreće ga mobilna platforma Snapdragon® 7s Gen 2. Redmi Note 13 Pro ima MediaTek Helio G99-Ultra čipset i bateriju od 5.000 mAh. Oba modela obezbeđuju brzo punjenje od 67 W, a za punjenje do 100% potrebno je 45 minuta.

Osnovni modeli takođe imaju impresivnu dugotrajnu bateriju od 5.000 mAh i moćne čipsetove.

Uz sve nadogradnje i poboljšanja, Redmi Note 13 serija podiže omiljenu Redmi Note liniju na viši nivo i tako omogućava korisnicima pametnih telefona širom sveta da uživaju u vrhunskim funkcijama po pristupačnim cenama.

Da bi obeležio dolazak nove Redmi Note 13 serije na međunarodna tržišta, Xiaomi se pridružio avanturi „Red Bull Can You Make It?“ kao globalni partner obnavljanjem saradnje sa Red Bullom i pozicioniranjem popularnog novog Redmi Note asortimana kao sastavnog dela kampanje.

Redmi Note 13 serija postaje glavni alat koji omogućava studentima iz 61 zemlje da učestvuju u avanturi širom Evrope i da ispunjavaju izazove, snimaju sadržaj i dele iskustva u realnom vremenu tokom putovanja.

Kroz ovo partnerstvo, Red Bull Can You Make It? neprimetno se uklapa u duh inovacije i uzbuđenja koje Xiaomi namerava da prenese novom serijom proizvoda. Posetite www.redbullcanyoumakeit.com za više detalja i ostanite sa nama na Xiaomi kanalima na društvenim mrežama za nova ažuriranja!

Na istom promotivnom događaju, Xiaomi je predstavio i tri uzbudljiva nova dodatka u ponudi dodatne opreme – Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro i Redmi Buds 5.

Svestrani Redmi Watch 4 – vidi se više, obožava se mnogo

Novi Redmi Watch 4 opremljen je kvadratnim izuzetno velikim AMOLED ekranom od 1,97 inča za bolje iskustvo pametnog sata. Poslednje izdanje je takođe najveći Redmi pametni sat kvadratnog oblika i pruža sveobuhvatniji doživljaj na samo jedan pogled. Izuzetni Redmi Watch 4 dizajn uključuje srednji okvir od legure aluminijuma i prvi je Redmi pametni sat sa OTS rotirajućom krunicom od nerđajućeg čelika kojom se lako rukuje. Za još veću praktičnost, Redmi Watch 4 ima potpuno nov mehanizam za brzo otpuštanje pri menjanju narukvice.

Redmi Watch 4 je opremljen nadograđenim 4-kanalnim PPG senzorom za poboljšanu preciznost merenja pulsa i praćenja kiseonika u krvi. Korisnici imaju izbor između više od 150 sportskih režima, uključujući šest aktivnosti koje se automatski prepoznaju. Napredne funkcije uključuju Bluetooth® pozivanje koje omogućava korisnicima da odgovore na pozive podizanjem ruke i tapkanjem. Dostupan je u srebrno sivom ili opsidijansko crnom okviru sa odgovarajućom narukvicom, a možete izbrati i narukvice u pastelnoj ljubičastoj, tamno cijan ili menta zelenoj boji.

Napredni ANC i realističan zvuk – Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro obezbeđuje dinamičnije iskustvo slušanja sa ugrađenim imerzivnim zvukom i novim režimima za realističan zvuk. Slušalice takođe podržavaju LDAC, vodeći Bluetooth® kodek za bežično povezivanje slušalica. Uz aktivno poništavanje buke (ANC) do 52 dB, Redmi Buds 5 Pro nudi izbor između tri ANC režima, AI adaptivnog režima i tri dodatna režima transparentnosti koji pomažu korisnicima da se lako prebacuju između režima za prijatnije iskustvo slušanja u širem spektru okruženja. Korisnici takođe mogu da personalizuju svoje iskustvo slušanja uz pet različitih profila ekvilajzera. Redmi Buds 5 Pro podržava do deset sati neprekidnog slušanja i do 38 sati stalne upotrebe kada je uparen sa svojom ergonomskim futrolom. Redmi Buds 5 Pro je dostupan u ponoćno crnoj, mesečevo beloj i aurora ljubičastoj.

Unapređeno iskustvo slušanja uz Redmi Buds 5

Dizajniran da obezbedi unapređeno zvučno iskustvo, Redmi Buds 5 ima ANC do 46 dB sa tri režima koji pokrivaju širok spektar pozadinske buke. Pored toga, tri režima transparentnosti omogućavaju korisnicima da čuju više onoga što žele, a manje onoga što ne žele. Redmi Buds 5 podržava do deset sati neprekidnog slušanja i do 40 sati upotrebe kada je uparen sa futrolom za punjenje. Slušalice su dostupne u tri boje: crnoj, beloj i nebesko plavoj. Futrola ima mat spoljašnjost i sjajnu unutrašnjost sa atraktivnim dizajnom svetlosnih traka.

Redmi Buds 5 serija podržava aplikaciju Xiaomi Earbuds, koja je kompatibilna sa različitim brendovima pametnih telefona. Pomoću ove aplikacije možete da osetite proširenu funkcionalnost kao što su personalizovano poništavanje buke, inteligentno poništavanje buke prilagođeno ambijentu, prilagođeno podešavanje ekvilajzera, ugrađeni imerzivni zvuk i još mnogo toga.

Cena i dostupnost

Redmi Note 13 Pro+ 5G se prodaje u ponoćno crnoj, mesečevo beloj i aurora ljubičastoj, uz dve varijante odlaganja, počevši od 54.999 dinara.

Redmi Note 13 Pro 5G se prodaje u ponoćno crnoj, okeansko tirkiznoj i aurora ljubičastoj, uz dve varijante odlaganja, počevši od 47.999 dinara.

Redmi Note 13 Pro se prodaje u ponoćno crnoj, lavanda ljubičastoj i šumsko zelenoj, uz dve varijante odlaganja, počevši od 39.999 dinara.

Redmi Note 13 5G se prodaje u grafitno crnoj, okeansko tirkiznoj i arktičko beloj, uz dve varijante odlaganja, počevši od 29.999 dinara.

Redmi Note 13 se prodaje u ponoćno crnoj, menta zelenoj, ledeno plavoj i boji okeanskog zalaska sunca, uz tri varijante odlaganja, počevši od 25.999 dinara.

Redmi Buds 5 Pro se prodaje u ponoćno crnoj, mesečevo beloj i aurora ljubičastoj, počevši od 9.999 dinara.

Redmi Buds 5 se prodaje u crnoj, beloj i nebesko plavoj boji, počevši od 5.999 dinara.

Slike proizvoda se nalaze ovde: Redmi Note 13 serija, Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro, Redmi Buds 5.

