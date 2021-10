YouTube demonetizuje „nekvalitetne“ snimke

Kanali mogu da izgube pristup YouTube partnerskom programu.

Google je najavio promenu politike kako bi podstakao kreatore YouTube-a da proizvode i objavljuju kvalitetniji sadržaj za decu. Počevši od sledećeg meseca, kompanija će demonetizovati kanale koji prvenstveno ciljaju na mlade ljude ili se oglašavaju kao „namenjeni deci“ ako je sadržaj koji postavljaju lošeg kvaliteta. Prema YouTube-ovoj definiciji, to može uključivati ​​previše komercijalne video snimke i one koji podstiču loše ponašanje. Prema novim smernicama, YouTube upozorava da ti video snimci mogu imati ograničene oglase ili ih uopšte neće imati. Pored toga, kompanija kaže da bi kršenje njenih novih smernica za sadržaj moglo dovesti do uklanjanja iz YouTube partnerskog programa.

Prikladnije mesto za decu?

Ovaj potez je deo nedavnog pokušaja Google-a da YouTube i YouTube Kids postanu prikladnije odredište za decu i njihove porodice. Početkom godine, kompanija je objavila dostupnost proširene roditeljske kontrole za tinejdžere. Google je nedavno primenio nove bezbednosne mere za zaštitu dece na svojim različitim platformama. Jedna od tih promena dovela je do toga da je kompanija promenila podrazumevanu postavku za otpremanje za korisnike između 13 i 17 godina na najprivatniju dostupnu opciju.

„Naš krajnji cilj je da negujemo bezbedno i obogaćujuće okruženje za porodice, dok nagrađujemo kreatore od poverenja koji prave visokokvalitetan sadržaj za decu i porodicu“. „Možda će proći neko vreme pre nego što nove smernice podignu kvalitet sadržaja na YouTube-u. Taj sadržaj ne sme da škodi deci i treba da se brine o tome šta vaša deca gledaju”, rekla je kompanija o ovoj poslednjoj promeni politike.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet