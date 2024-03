YouTube dodaje novu alatku koju generiše AI  

YouTube je najavio način na koji se kreatori mogu sami označiti kada njihovi video snimci sadrže materijal generisan veštačkom inteligencijom ili sintetički materijal.

Polje za potvrdu se pojavljuje u procesu otpremanja i postavljanja, a od kreatora se traži da otkriju „izmenjeni ili sintetički“ sadržaj koji izgleda realistično. To uključuje stvari poput navođenja stvarne osobe da kaže ili uradi nešto što nije; menjanje snimaka stvarnih događaja i mesta; ili prikazivanje „scene koja izgleda realno“ koja se zapravo nije dogodila. Neki primeri koje YouTube nudi prikazuju lažni tornado koji se kreće ka pravom gradu ili korišćenje dubokih glasova da bi stvarna osoba ispričala video.

S druge strane, otkrivanja neće biti potrebna za stvari kao što su filteri lepote, specijalni efekti kao što je zamućenje pozadine i „očigledno nerealan sadržaj“ kao što je animacija.

U novembru je YouTube detaljno objasnio svoju politiku sadržaja generisanu veštačkom inteligencijom, stvarajući u suštini dva nivoa pravila: stroga pravila koja štite muzičke izdavače i umetnike i labavije smernice za sve ostale. Deepfake muziku, kao što je Drake koji peva Ice Spice ili repuje pesmu koju je neko drugi napisao, može da skine izdavačka kuća ako im se ne sviđa. Kao deo ovih pravila, YouTube je rekao da će kreatori morati da otkriju materijal generisan veštačkom inteligencijom, ali do sada nije naveo kako će to tačno uraditi. A ako ste prosečna osoba koja se duboko lažira na YouTube-u, moglo bi biti mnogo teže da se to izvuče – moraćete da popunite obrazac zahteva za privatnost koji će kompanija pregledati. YouTube nije ponudio mnogo o ovom procesu u današnjem ažuriranju, rekavši da „nastavlja da radi na ažuriranom procesu privatnosti“.

Kao i druge platforme koje su uvele oznake sadržaja AI, YouTube funkcija se oslanja na sistem časti — kreatori moraju biti iskreni u pogledu onoga što se pojavljuje u njihovim video snimcima. Portparol YouTube-a Jack Malon ranije je rekao za Verge da kompanija „ulaže u alate“ za otkrivanje sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom, iako je softver za otkrivanje veštačke inteligencije istorijski veoma netačan.

U svom današnjem postu na blogu, YouTube kaže da može dodati AI otkrivanje video snimcima čak i ako otpremalac to sam nije učinio, „naročito ako izmenjeni ili sintetički sadržaj ima potencijal da zbuni ili zavede ljude. Na samom videu će se pojaviti i istaknutije oznake za osetljive teme kao što su zdravlje, izbori i finansije.

