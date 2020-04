YouTube i Tribeca organizuju besplatni globalni filmski festival

Kako su tradicionalni filmski festivali za sada pauzirani i otkazani, kako bi ograničili širenje COVID-19, neki se okreću YouTube-u kako bi filmovima dali priliku da budu viđeni. Tribeca Enterprises se udružila sa servisom koji će omogućiti besplatno online prikazivanje a koji će sadržati igrane kratkometražne filmove, dokumentarne, muziku, komedije i intervjue sa festivala širom sveta.

Virtuelni festival pod nazivom We Are One: A Global Film Festival i trajaće od 29. maja do 7. juna. Video stranice će uključivati linkove za donaciju kako bi se pomoglo Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i lokalnim naporima za ublažavanje COVID-19. Biće prikazani „novi i klasični“ filmovi, rekli su organizatori Hollywood Reporter-u, ali nije jasno hoće li We Are One obuhvatiti premijere koje su bile namenjene za odložene ili otkazane festivale. Kompletan program biće objavljena kasnije.

Filmovi sa internet verzije Tribeca-e besplatno će se prikazivati, zajedno sa filmovima sa drugih velikih festivala, kao što su Sundance, Kan, Venecija i Toronto. Ostali učesnici su BFI London Film Festival, New York Film Festival, Annecy International Animation Film Festival i oni u Tokiju, Berlinu, Sidneju, Karlovim Varima, San Sebastianu i Mumbaju.

Tribeca je neke svoje programe već učinila dostupnima za online gledanje, uključujući kratkometražne i iskustva virtuelne stvarnosti. U međuvremenu, South by Southwest, udružio se sa Amazonom kako bi na Prime Video-u počeo da emituje neke od svojih filmova. Iako striming neće (i ne bi trebalo) u potpunosti da zameni filmske festivale, barem će mnogim filmskim stvaraocima pomoći da njihov rad bude viđen dok se fizički festivali ponovo ne pokrenu.

Izvor: Engadget

