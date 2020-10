YurOn – nova platforma zasnovana na video snimcima  

YurOn olatforma, daje kreatorima priliku da zarade novac od svojih napora. Nova platforma ima za cilj autentično povezivanje ljudi kroz povezane razgovore (threaded conversations).

YurOn raste brže od YouTube-a

Londonska video platforma YurOn je nova vrsta video platforme koja povezuje ljude na novi način putem threaded selfies – gde korisnici postavljaju pitanja i odgovaraju na njih postavljanjem kratkih video snimaka o sebi. Za nekoliko meseci od pokretanja ranije ove godine, YurOn je privukao preko 5.000 korisnika, koji danas na YurOnu provode više vremena nego na Twitteru dnevno i već su kreirali preko 5.000 video snimaka sa preko 100.000 pregleda – više nego što je YouTube imao u istoj fazi njegovog rasta. Platforma je stvorena za podsticanje autentične interakcije.

Kompanija želi da izgradi sistem za jačanje zajedničkih odnosa do kojih vam je stalo. Na YurOn potražite pitanje na koje želite da odgovorite i objavite video snimak. Svako u zajednici YurOn takođe može da odgovori stvarajući video thread. Imate 30 sekundi video zapisa za započinjanje razgovora, postavljanje Ask Me Anything (AMA) ili ko-kreiranje skeča. Platforma omogućava korisnicima da investiraju i poseduju deo YurOn-a putem veb lokacije Seedrs crowdfunding, što investitorima daje šansu da poseduju komad YurOna za samo 10 dolara. Dostupan je za preuzimanje iz iOS i Android prodavnica. Možete da tražite teme koje vas zanimaju ili samo da se krećete kroz pitanja i odgovore. Ne postoje filteri, metrike sujete ili algoritmi vođeni validacijom.

Platforma takođe razvija nove načine za kreatore video snimaka da unovče svoje thread-ove, sa funkcijom upozorenja i ekskluzivnim sadržajem koji se može kupiti. U planu je podsticanje korisnika da plaćaju za pristup ekskluzivnim threadovima. Preduzeća takođe mogu platiti za dobijanje video povratnih informacija od korisnika za testiranje ideje, za istraživanje tržišta i zapošljavanje.

Davanje korisnicima onoga što žele i nagrađivanje za njihov trud je poslovni model koji će sigurno uspeti. Korisnici se umaraju od društvenih giganata koji prikupljaju njihove podatke i bune se protiv „Surveillance Capitalism “. Prepuštanjem kontrole u ​​ruke korisnika dajući im ono što žele da vide i učine učiniće ih efikasnijim u interakciji sa platformom. I to će sigurno biti dobitna kombinacija.

Izvor: Zdnet

