Zabeleži svoju priču Pridruži se Xiaomi Imagery Awards 2023

Xiaomi sa zadovoljstvom najavljuje početak Xiaomi Imagery Awards 2023 i poziva ljubitelje fotografije i filma širom sveta da pokažu svoj talenat iza objektiva i zabeleže jedinstvene priče koristeći Xiaomi uređaje.

Peti po redu Xiaomi Imagery Awards 2023 nosi inspirativnu temu “Your vision, your story” i traje do 31. decembra 2023. godine. Cilj je slaviti lepotu individualnog izraza kroz format fotografije i videa, uz podsticanje učesnika da ispričaju svoje najautentičnije priče. Sa željom da se dodatno promoviše takmičenje, Xiaomi je koristio različite kanale komunikacije. Impresivna brojka od 3.000 prijava iz različitih delova sveta dokaz je da takmičenje ima međunarodni odjek i da je ova inicijativa došla do srca umetnika, fotografa i kreativaca iz različitih kultura i zajednica.

Ove godine, nagrade se dodeljuju u 10 različitih kategorija koje pružaju širok spektar scenarija za Xiaomi korisnike da pokažu svoje kreativne sposobnosti: ,,Prolazni trenutak“, ,,Portret“, ,,Strast“, ,,Iščekivanje“, ,,Rast“, ,,Razigranost“, ,,Proslava“, ,,Lokalno“, ,,Nehumani život“, ,,Na putu“.

Inovativan dodatak ovogodišnjem takmičenju je uvođenje sekcije kratkog filma, čime su naglašene izuzetne sposobnosti Xiaomi pametnih telefona. Ovaj jedinstveni potez kompanije omogućava takmičarima da dublje urone u pripovedanje putem video-snimka, usklađujući se sa Xiaomi nastojanjima da stvara inovativne uređaje koji spajaju izuzetne fotografske i video sposobnosti. Radovi će biti ocenjeni od strane slavne filmske rediteljke Viktorije Hochberg, poznate po režiranju serije “Seks i grad”, što samom takmičenju daje dodatnu vrednost.

Uz podsticajno partnerstvo sa kompanijom Leica, Xiaomi inicijativa ne samo da obogaćuje, već i transformiše naraciju o imaginarnoj umetnosti. U fokusu kompanije su vizuelna izuzetnost i ljudske emocije kao centralni elementi takmičenja. Ovaj izvanredan pristup ne samo da naglašava duboku emotivnost svake fotografije i video zapisa, već i čvrsto ukorenjuje Xiaomi brend imidž koji postaje sinonim za duboko emotivno i vizuelno iskustvo.

Najbolja fotografija biće nagrađena sa 5.000 dolara i novom Leica Q3 kamerom. Pobednik u sekciji kratkog filma dobiće 10.000 dolara i priliku za saradnju sa Xiaomi Studios, a top tri pobednika iz svake kategorije će dobiti mogućnost da prisustvuju događaju dodele nagrada.

Za dodatne informacije i novosti o Xiaomi Imagery Awards 2023, posetite https://event.mi.com/global/xiaomiImageryawards/ i klikom na ‘submit’ se prijavite za učešće već danas!

