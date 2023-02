Zašto ne bi trebalo da stavljate AirTag na ogrlicu svog psa

Apple je bio jasan oko toga da li treba da koristite AirTag za praćenje kućnog ljubimca – i odgovor je ne.

Ako razmišljate da stavite AirTag na ogrlicu svog psa, nemojte – rizici su veći od koristi

Iako pričvršćivanje AirTag-a na ogrlicu kućnog ljubimca zvuči kao dobra ideja u praksi, to bi samo pomoglo da ih pronađete dok ste unutar kućne mreže. Ako su pobegli i neko ih je pokupio, osobi koja pronađe kućnog ljubimca trebaće ažurirani iPhone ili iPad u blizini da pinguje Find My network. Čak i da su imali Android uređaj da dodirnu AirTag za više informacija, morali bi da znaju da imaju tu mogućnost. Dakle, iako je bilo trenutaka kada je AirTag pomogao da se vrati izgubljeni pas, to ne znači da je to posebno dobra ideja. Ipak, to nije sprečilo nebrojene proizvođače dodatne opreme da naprave ogrlice, uprtače i kopče kompatibilne sa AirTag-om za upravo to. I to svakako nije sprečilo mnoge dobronamerne vlasnike kućnih ljubimaca da zakače AirTag na svoje ljubimce. Evo nekoliko priča koje ilustruju zašto ne biste trebali staviti AirTag na ogrlicu svog psa:

Jedan vlasnik je pomenuo da je izgubio AirTag koji je prethodno zakačio na ogrlicu svog psa Sofi. Kada je aktivirao zvučno upozorenje AirTag, pratio je bip do stomaka svog drugog psa Sassija. Drugi par je zakačio AirTag svom psu, Rouz, koji je da žvackao uređaj i gutao komadiće metala i plastike dok su bili van kuće. Odlazak kod veterinara pokazao je da je Rouz zaista pojela delove AirTag-a. Na sreću, baterija nije progutana. Vlasnica je priznala da je mislila da je to odlična ideja, a da nije shvatila potencijalne nedostatke. Drugi vlasnik nije bio te sreće. Kada je njeno šestomesečno štene Luna progutalo AirTag, odvela ju je kod veterinara. Nažalost, nakon što nije uspela da natera Lunu da povrati AirTag, veterinar nije imao izbora osim da pokuša operaciju.

I nije samo Apple taj koji upozorava da ne koristite AirTags za praćenje vašeg psa. Veterinari su upozorili vlasnike kućnih ljubimaca da ne koriste AirTags kako bi pratili svoje ljubimce. Pošto AirTags sadrže baterije, postoji značajan rizik da bi mogle da procure i izazovu oštećenje organa. Opasnosti od curenja baterije se povećavaju ako je baterija oštećena žvakanjem ili ako dugo ostane u stomaku psa. Umesto da na svog psa stavljate AirTag ili neki drugi uređaj za praćenje, bolje je da svog psa mikročipujete, jer većina skloništa za pse i veterinarskih ordinacija mogu da ih skeniraju da bi prikazali vaše kontakt informacije. Takođe, budite sigurni da vaš pas ima dozvolu i da sve vreme držite njegove pseće oznake na ogrlici ili pojasu. Takođe je mudro praktikovati preventivne mere kako biste sprečili da pas pobegne. Uvek držite psa na povodcu kada nije u ograđenim prostorima i uverite se da svi u vašem domu znaju da ostave vrata čvrsto zatvorena kada ulaze i izlaze iz kuće. Ako apsolutno morate da koristite AirTag da biste pratili svog psa, uverite se da ste kupili ogrlicu koja čvrsto drži AirTag. Nemojte kačiti AirTag sa ogrlice gde bi mogao da se olabavi ili da ga drugi pas povuče.

Izvor: Appleinsider

Podelite s prijateljima

Tweet