Zoom-ova nova opcija sastanka može učiniti video pozive zanimljivijim

Zoom je objavio novu funkciju za besplatne naloge koja smešta do 25 ljudi u istu virtuelnu sobu, poput gledališta, učionice ili sale za sastanke.

Nova funkcija je dostupna za besplatne naloge

Nova Zoom funkcija podudara se sa Microsoft Teams Together Mode, koji je objavljen u julu, a na Skype je stigao u decembru, koristeći AI segmentaciju da stavi učesnike u virtuelnu sobu sa istom pozadinom. Microsoft je tvrdio da će, kako se rad na daljinu nastavlja, ova funkcija pomoći da se smanji umor od video sastanaka i učini da se sastanci osećaju stvarnije. Zoom je najavio Immersive Views u oktobru. Dobra vest za ljubitelje Zoom-a je da je Immersive View dostupan za sve besplatne i pojedinačne Pro naloge pomoću aplikacije Zoom, verzije 5.6.3 ili novije na macOS-u ili Windows-u. Takođe se može omogućiti putem web portala za druge tipove računa. Međutim, nije podržana u mobilnoj verziji aplikacije.

Zoom-ov Immersive View može da primi do 25 učesnika u istoj zajedničkoj sceni, dok režim Teams Together može da primi do 49 ljudi. Da bi koristio Immersive Views, domaćin treba da započne sastanak ili vebinar i klikne Immersive View iza ikone u gornjem desnom uglu ekrana. Zoom može automatski dodati maksimum učesnika ili domaćin može ručno dodati ili ukloniti učesnike sa scene. Svi učesnici preko broja 25, prikazuju se u thumbnail strip-u na vrhu scene. Zoom preporučuje View Gallery za veće sastanke. Zoom je obezbedio nekoliko scena koje domaćini mogu da koriste, ali korisnici mogu i da postave svoje.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet