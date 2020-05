ABSoft ERP: U kancelariji, ali nevidljiv

Posao ne mora da stane ako ne možemo da se okupimo u kancelarijama. I dalje možemo da koristimo informacioni sistem i da međusobno komuniciramo, čak i bolje ovako na daljinu nego kada smo u istoj prostoriji. A sve smo to uspeli da postignemo samo za par dana. Iskustva AB Soft‑a kažu da za to imamo i znanja i tehnologiju, samo nam je bila potrebna dobra volja ili muka da nas na to natera.

Pandemija COVID‑19 navela nas je da uradimo neke stvari koje smo mogli u miru i na vreme da učinimo ranije. Ovako, opet smo se našli u situaciji da sve osmislimo i organizujemo „za juče“, jer avaj, niko nije ni slutio da će se kancelarije isprazniti, ali da posao ne sme da stane. Dakle, poslovni modni detalj za sezonu proleće, a možda i leto 2020. zove se „rad od kuće“. AB Soft je odmah po proglašenju pandemije reorganizovao sopstveni posao, a pritom, umnogome omogućio svojim korisnicima da se, takođe, preorijentišu na udaljeni rad.

Većina kompanija s kojima AB Soft sarađuje nastavila je da radi i u ovim uslovima i tek na prste jedne ruke mogu da se izbroje one koje su zaustavile svoje operacije. Već u prvim danima kada je objavljeno vanredno stanje, neprehrambeni maloprodajni objekti uglavnom su prestali s radom. Proizvodna preduzeća, koja rade sa sirovinama iz uvoza, u ovom periodu postepeno prestaju i najavljuju kolektivne godišnje odmore.

Knjigovodstvene agencije i revizorske kuće i pre ove situacije imale su dosta dobro razvijenu saradnju sa svojim komitentima putem daljinske komunikacije, tako da je njima udaljeni pristup do informacionog sistema manje‑više poznata tehnologija. Postoji više načina organizacije rada s klijentima za koje se vrši outsourcing knjigovodstvenih usluga, od daljinskog pristupa klijentovoj bazi podataka, do preuzimanja podataka od klijenta u određenim formama i automatizacije njihovog importa u bazu podataka. Ovo su standardni načini poslovanja u većini kompanija koje se bave obradom knjigovodstvenih podataka za svoje klijente i u ovoj situaciji pokazali su se kao veoma korisni.

Javna preduzeća koja koriste AB Soft‑ov informacioni sistem održavaju kontinuitet poslovanja u smislu organizacije svojih delatnosti, ali je veliki problem u tome što su blagajne zatvorene, a najveći broj građana svoje obaveze izmirivao je na taj način, mnogo manje korisnika komunalnih usluga koristi mogućnost plaćanja elektronskim putem.

U gostima

U prvim danima vanrednog stanja AB Soft je svim resursima pratio potrebe korisnika i pružio im pomoć u prevazilaženju problema uzrokovanih novonastalom situacijom. Tokom prve nedelje, najvažniji posao kod svih bio je reorganizacija poslovanja, odnosno sagledavanje potreba i mogućnosti, a sve u cilju da se najveći broj zaposlenih pošalje kući i da se svima kojima je to potrebno omogući rad odatle kako posao ne bi stao.

Sam AB Soft ERP je sposoban da, sa zadovoljavajućim performansama i uz nužni visoki nivo pouzdanosti podataka, radi s računara koji pristupaju serveru kroz spore i nepouzdane komunikacione kanale, kao što su to kućne i javne mreže, odnosno Internet komunikacija. Naravno, pristup kroz sigurnosni VPN tunel smatra se važnom, ako ne i neizostavnom komponentom bezbednosti udaljenog rada.

Microsoft Teams, rešenje za saradnju i razmenu informacija koje koristi i sam AB Soft, implementiran je kod korisnika koji su se opredelili da svojim zaposlenim omoguće što bržu komunikaciju i razmenu dokumenata. Interesantno je zapažanje jednog korisnika – ova tehnologija je povećala efikasnost u komunikaciji među radnicima, pa tako eto jedne koristi od ove krizne situacije jer će se timovi privići na Teams i nastaviti da ga koriste i u redovnom stanju.

Izazov za AB Soft‑ove sistemske inženjere i službu podrške bio je da se u ovakvim uslovima obezbedi visok nivo bezbednosti. Virusi, sada govorimo o onim kompjuterskim, samo traže „slabog“ domaćina da se usele i da potom naprave što veću štetu u celom sistemu. Bezbednosne zakrpe za operativni sistem i ažurni antivirus programi, uz zaštitu na firewall‑u logično su rešenje koje na papiru nije teško sprovesti. Ali, privatni računari koje ne kontrolišu IT stručnjaci unutar kompanije i koji su povezani na Internet preko slabo zaštićenih kućnih mreža zaista su opasan izvor zaraze i samim tim izazov koji treba rešiti kako bi se umanjila verovatnoća da dođe do štete. Uz primenu tehnologija zaštite, čini se da je najvažnija svest korisnika da ih niko neće zaštiti bolje i više nego oni sami. Da li vam se čini da ovo ima sličnosti s virusima koji su nas zaključali u četiri zida?

I kod kuće

AB Soft danas radi u punom kapacitetu s najmanjim mogućim brojem ljudi, kako u firmi, tako i kod korisnika. Programeri usavršavaju i razvijaju softver od kuće, tehnička podrška je dostupna svima u svakom trenutku i to kroz sve komunikacione kanale na koje su korisnici navikli. Posebno se koristan pokazao Web portal za podršku koji je u funkciji od januara 2019. godine. Korisnici AB Soft ERP‑a koji su i ranije koristili ovaj kanal komunikacije praktično nisu ni osetili bilo kakvu promenu – jedino što sada, kada je to neophodno, inženjeri tehničke podrške ne dolaze do firme, već stvari s korisnicima rešavaju udaljenim pristupom do računara korišćenjem poznatih i proverenih tehnologija VPN, Remote Desktop, Quick Assist, TeamViewer, da pomenemo samo neke.

Komunikacija unutar kuće je, naravno, omogućena preko Microsoft Teams‑a. Koristi se za sastanke, međusobnu komunikaciju, razmenu datoteka, deljenja radne površine ekrana… Praktično sve je isto, samo što svako sedi u svojoj sobi ili trpezariji umesto u kancelariji.

I tako, vanredno stanje nas je nateralo da brže prihvatimo prednosti modernih tehnologija koje nam omogućavaju da radimo u punom kapacitetu gde god da smo. To je dobra vest za kompanije jer se radi o direktnom putu ka većoj efikasnosti uz manje angažovanje resursa. Dobra vest je i za zaposlene jer mogu slobodnije da kombinuju svoje privatne i poslovne obaveze, pa im na kraju ostane više vremena za odmor i zabavu. A šta je loša vest? Pa uvek neka postoji – verovatno je najgora ta što smo sada svi po ceo dan kod kuće, a bilo bi tako lepo da se malo pobegne u kancelariju i popije kafa na miru. E, što to ne možemo nije kriva tehnologija, već pandemija.

