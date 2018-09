Amazon planira da otvori oko 3.000 Go radnji do 2021. godine

Amazon ima četiri svojih Go prodavnica, tri u Sijetlu i jednu u Čikagu. Očekuje se da se otvore još u Nju Jorku i San Francisku, a to je smo početak, jer prema izveštaju Bloomberga, ova kompanija planira da otvori 3.000 Go radnji do 2021. godine.

Prema navodima, do kraja ove godine, Amazon bi mogao da ima 10 Go radnji, a do kraja 2019. godine postoji mogućnost da se otvori 50 prodavnica bez kasira. Glavni problem bi mogli da budu troškovi. Za otvaranje prvog Amazon Go bio je potreban hardver u vrednosti oko milion dolara. Ukoliko se fokusiraju na gotovu hranu umesto na namirnice mogli bi da povećaju svoj profit, pa su neke od postojećih radnji to već počele da rade. Pored toga, ukoliko otvore više radnji u delu gde ide isti metro mogli bi još dodatno da smanje troškove, jer bi tada mogli da dele istu fabriku za proizvodnju hrane.

Bloomberg navodi da se Amazon fokusira na urbanim metro područjima, kojima bi bilo značajno da imaju radnje bez kasira, kao i restorani kao što su Subway, Panera i Pret A Manger, gde može da se dođe do brzog obroka.

Amazon trenutno ima jako malu konkurenciju kada su Go radnje u pitanju, ali bi to ubrzo moglo da se promeni. Microsoft razvija svoju check-out free tehnologiju, a Standard Cognition je skoro otvorio svoju radnju bez kasira u San Francisku.

