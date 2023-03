Amazonov Black Friday NFL stream besplatan, čak i ako nemate Prime

Čak i ljudi koji nisu pretplaćeni na Amazon Prime moći će besplatno da gledaju fudbalsku utakmicu koju emituje na Crni petak. Amazonovo partnerstvo za striming igre Crni petak, koja će se igrati 24. novembra, najavljeno je krajem prošle godine, ali u to vreme nije bilo jasno da li će biti dostupna samo ljudima koji plaćaju Prime.

Amazonovo saopštenje za štampu kaže da će odluka da se to besplatno emituje ponuditi „besplatan uzorak pogodnosti koje dolaze sa Prime članstvom“, što može biti nagoveštaj zašto kompanija to radi. To bi moglo delovati kao podsticaj za fanove NFL-a koji se možda spremaju da se pretplate na Prime Video da pristupe njegovim Football strimovima u četvrtak uveče, u koje je Amazon u velikoj meri uložio.

To je takođe dobar način da navedete ljude da razmišljaju o Amazonu uopšte na Crni petak, jedan od najvećih praznika kupovine u godini. Lako je zamisliti da neko gleda utakmicu, a zatim odluči da se pretplati na Prime jer će im to omogućiti pristup i više fudbala i besplatnoj isporuci.

Strimovanje vaših omiljenih sportskih igara može biti relativno teško i skupo, s obzirom na to koliko se kompanija bori da usvoje prava na različite igre i vremenske termine. Iako će se taj problem verovatno pogoršati pre nego što postane bolji, barem znamo da navijači NFL-a neće morati da brinu o tome da li imaju pretplatu ili ne ako žele da gledaju „prvu NFL utakmicu Crnog petka“, kao Amazon to postavlja. Sada samo treba da sačekamo i vidimo koji će timovi zapravo igrati, mada bi moglo da prođe neko vreme pre nego što ta odluka bude doneta, pošto je Crni petak još više od devet meseci.

