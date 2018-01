Ana Brkić – Softver po sistemu pretplate je trend

Istraživanje PC Press-a – “Šta je obeležilo 2017. godinu i šta možemo da očekujemo od 2018?”

Koji je novi uređaj, aplikacija ili servis pobudio vašu pažnju u 2017. godini?

S obzirom na to da se AB Soft bavi poslovnim softverom u kojem je od ključnog značaja baza podataka, jedna od najvažnijih novina za mene u 2017. godini, jeste nova verzija Microsoft SQL servera, rekla nam je Ana Brkić, direktor AB Soft-a.

Koji su događaji bili ključni za razvoj elektronskog poslovanja i IT industrije u Srbiji?

Izdvojila bih dva događaja. Prvi je konferencija BIZIT u organizaciji PC Press‑a, veoma dobro organizovan poslovno‑informatički događaj, koji je okupio širok spektar IT stručnjaka i omogućio razmenu informacija u oblasti primene poslovnog softvera i e‑poslovanja. Za nas iz AB Soft‑a bila je to prilika da prezentujemo svoja nova rešenja, ali i da se upoznamo s trendovima na našem IT tržištu. Drugi je Sinergija, u organizaciji Microsoft‑a, sedamnaesta po redu, namenjena prvenstveno onima koji koriste Microsoft platfomu. AB Soft poslovni softver zasnovan je na Microsoft platformi, pa je prikaz novih razvojnih alata i tehnologija, koje Microsoft prezentuje na ovim konferencijama, za nas veoma važno.

Koji ćete uspeh iz 2017. godine pamtiti?

Poslovni uspesi uglavnom su vezani za razvoj novih rešenja ili uspešan završetak nekog projekta AB Soft‑a. Za 2017. godinu izdvojila bih razvoj novog rešenja za izveštavanje menadžmenta, zasnovanog na Microsoft Power BI tehnologiji.

Koji će tehnološki trendovi biti značajni u 2018. godini?

Korišćenje poslovnog softvera po sistemu mesečne ili godišnje pretplate, bez sopstvene infrastrukture, trend je koji brzo nastupa. Takođe, svi tržišni pokazatelji govore da će u poslovanju kompanija sve više prostora zauzimati mobilna platforma.

(Objaljeno u PC#250)

