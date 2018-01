Hyperloop One super-brzi voz predstavio prototip i aplikaciju

Ako želiš da ti uspe projekat koji treba da promeni svet, dobra je ideja da angažuješ uticajnog milijardera koji misli da je sve moguće. Hyperloop One je uradio upravo to kada se udružio sa Richardom Bransonom.

I dok kod nas i dalje traju rasprave kada će prugama Srbije vozovi juriti 200km/h, Hyperloop tehnologija je napravila još jedan značajan korak ka supersoničnim putovnjima. Na CES 2018, popularnom sajmu tehnike u Las Vegasu, predstavljen je značajan napredak Virgin Hyperloop One projekta.

Svi koji su posetili ovaj sajam mogli su da vide kako će izgledati kabina koja će prevoziti putnike brzinama preko 1000 km/h, kao i da organizuju svoje putovanje uz pomoć aplikacije. Ukoliko ste strpljivi i maštoviti, preporučujemo vam da skinete aplikaciju.

Ovo je veliki napredak za Virgin, s obzirom da je reč o jedinom prototipu Hyperloop voza koji postoji. Iako Hyperloop One nije jedini projekat ove vrste, on je za sada svakako najozbiljiniji. Da podsetimo, Hyperloop projekat super-brzih vozova prvo je osmislio Elon Musk, ali je omogućio svim zainteresovanim stranama da razvijaju svoju verziju tehnologije. Njegov altruizam je otvorio vrata vlasniku Virgina, milijarderu Richardu Bransonu da se zainteresuje za ovaj projekat.

Virgin Hyperloop One aplikacija za putovanja

On se lično angažovao da se ubrza izrada protitipa i cevi kroz koje bi se kretalo vozilo. Mora se priznati da je sve lakše kad projekat “vuče” milijarder sa vizijom. Branson je toliko siguran u budućnost projekta da je Virgin već izbacio i aplikaciju koju će putnici koristiti kako bi planirali i plaćali hyperloop putovanja.

Aplikacija je izgrađena u saradnji sa kompanijom za navigaciju i mapiranje Here Technologies, a omogućavaće da isplaniraju putovanja od grada do grada i od vrata do vrata. Ukoliko skinete aplikaciju možete da steknete utisak kako će izgledati planiranje jednog međugradskog putovanja. Destinacija od Las Vegasa, gde se održava CES do Los Anđelesa bi se u tom slučaju prešla za 30 minuta, dok je avionom trenutno potrebno nešto više od 60 minuta. Tu naravno treba dodati odlazak na aerodrom, čekiranje, prtljag…

Aplikacija će biti dostupna ove godine, doduše neće biti od prevelike koristi dok Virgin ne krene sa postavljanjem cevi koje bi povezivale gradove. Ipak, s obzirom da se već prezentuje i aplikacija, možda je Virgin bliži komercijalnoj upotrebi Hyperloopa nego što mislimo.

U okviru CES 2018 Virgin će predstaviti i Virgin Hyperloop One XP-1 verziju koja je nedavno korišćena u testiranjima. Tada je dostignuta brzina od 386 km/h, a da bi se povećale brzine potrebna je duža cev za testiranje kao i rešavanje pitanja bezbednosti putnika pri ubrzavanju i usporavanju.

Nadamo se da će Hyperloop opravdati očekivanja i da ćemo doživeti umrežavanje planete koje će pokriti Srbiju i tako nas staviti na Hyperloop mapu sveta. Sve oči su uprte u Richarda Bransona, ali i Elona Muska koji je sve to i smislio.

Izvor: CNET

Podelite s prijateljima

Tweet