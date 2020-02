Apple potpuno redizajnirao iOS Maps, prvi ih dobijaju SAD korisnici

Američki IT gigant je objavio da je zavšio nove, unapređene Apple mape za SAD. Korisnici Maps aplikacije, koja je preinstalirana na iPhone uređajima, sada mogu videti puteve, zgrade, parkove i ostala značajna obeležja u SAD sa mnogo više detalja.

Neke od zanimljivih funkcija uključuju mod “razgledanje”, uz pomoć ikone dvogleda. To je nešto što je već uveliko poznato korisnicima u vidu Google-ovog Street View-a, razgledanje okoline na određenom delu mape u 360 stepeni. Gradovi koji to trenutno podržavaju su New York City, okrug i obala San Franciska i Los Anđeles.