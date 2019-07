BIZIT 2019: Windows 10 dominantan izbor u svetu poslovnih računara

Prema istraživanju sigurnosne kompanije 1E, oko dve trećine PC-ja u poslovnom okruženju prešlo je sa Windows-a 7 na Windows 10. Ovakva raspodela je skoro uniformna i rasprostire se kroz sve industrijske sektore. To je u skladu sa drugim istraživanjima koja su ukazivala da će Windows 10 preuzeti dominaciju na poslovnom tržištu šest meseci pre nego što se završi podrška za Windows 7, početkom sledeće godine.

Nedostatak podrške znači da neće biti novih zakrpa i ispravki, osim ukoliko organizacija nije spremna da plati dodatno za to. Ranija istraživanja pokazivala su da je bezbednost glavni faktor u kompanijama koji utiče na promenu OS-a.

S druge strane, više od polovine ispitanika naglasilo je da su imali osećaj da migracija na Windows 10 nije išla dovoljno brzo. Kao najveća prepreka pokazalo se to što je poslednjih godina značajno povećan rad sa udaljenosti (od kuće ili na putu), što je za 77 odsto ispitanika predstavljalo veliki sigurnosni problem. Posebno velika zabrinutost zbog tog razloga bila je u energetskom sektoru, gde je čak 92 odsto ispitanika navelo to kao glavnu bojazan.

Ipak, ispostavilo se da razlog za zabrinutost nije u operativnom sistemu, već u činjenici da su u kompanijama priznali da imaju punu kontrolu samo nad polovinom uređaja koji pristupaju njihovim mrežama. To su obično poslovni računari i mobilni telefoni, dok korisnici koji rade udaljeno mogu da za rad koriste i svoje kućne računare i lične mobilne telefone.

Prelazak sa Windows-a 7 takođe znači i prelazak na novi Windows as a Service model, koji donosi nove funkcionalnosti, ali i novi način unapređenja. Ranije se to radilo jednom godišnje ili jednom u dve godine, a sa Windows-om 10 unapređenja i ispravke dolaze na mesečnom nivou. To za IT odeljenja znači stalno testiranje novih unapređenja pre nego što dozvole distribuciju unutar kompanije. Ako se tome dodaju unapređenja i zakrpe za ostali softver, obim ovog posla se značajno uvećava. U proseku, istraživanje je pokazalo da je oko dve trećine softvera koji se koristi u organizacijama (što uključuje, drajvere, aplikacije i operativne sisteme) ažurirano.

Koji softver koriste vaši poslovni računari? Da se ne lažemo, procenat poslovnih računara koji se u Srbiji oslanjaju na Windows operativni sistem je verovatno daleko veći. U kolikoj meri investirate u svoj hardver, i da li mislite da je Cloud pravo rešenje? Ove i druge srodne teme će se i ove godine snaći na BIZIT 2019 konferenciji, koja će biti posvećena digitalnoj ekonomiji. Prijavite se na sajtu bizit.rs i iskoristite popust za ranu registraciju. Vidimo se 6. i 7. novembra u Klubu poslanika!

Izvor: ZDNet

