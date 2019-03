BlackFly: Leteći automobil za 2019.

Leteći automobil, ili e-VTOL, BlackFly najavljen je još sredinom 2018. godine, te se tom prilikom govorilo o tome da bi u prodaji mogao da se nađe već 2019. godine, a iza koncepta stoji kompanija Opener, koju je u jednom trenutku preuzeo Larry Page iz Alphabet-a.

BlackFly, naravno, nije pravi automobil, te vozila koja se sa nebesa spuštaju na autoput, kao u naučno-fantastičnim filmovima, još uvek su daleko od običnog ljudskog tržišta. Kada je najavljeno da će tokom 2019 stići do korisnika, navedeno je i to da će BlackFly moći da se kupi po ceni koja se neće mnogo razlikovati od cena običnih terenskih vozila, što ne zvuči kao velika suma za vozilo-letelicu koje može da ponese jednog putnika, a do visine od skoro dva metra.

Automobil može da poleće i sleće vertikalno, što ga čini funkcionalnim u uslovima u kojima ne postoje piste za sletanje, te može da razvije brzinu od oko 100 kilometara na sat, a sposoban je da pređe do 40 kilometara pre nego se baterija isprazni. Tako bi preletanje sa krova na krov zgrade uskoro moglo da postane ljudska realnost, a sve je više kompanija koje govore i o prilagođenim mestima za sletanje koja će podsećati na velike metalne košnice koje izgledaju kao da pripadaju nekoj dalekoj budućnosti.

Eksperti danas tvrde da su uslovi i dalje pozitivni kada je pojava najavljenog letećeg BlackFly automobila u pitanju, ali je sigurno da će pre nego automobili budu počeli da lete biti neophodno da se donesu brojne nove regulative koje će osigurati da putnici budu sigurni i na ovom saobraćajnom nivou.

Izvor: Forbes

Podelite s prijateljima

Tweet