BlueAir Classic 205 i 480i: Čistoća (vazduha) je pola zdravlja

U PC#273 smo predstavili dva uređaja za prečišćavanje vazduha firme Xiaomi. Sada su na test stigli i konkurenti iz Švedske: Blueair Classic 205 i Blueair Classic 480i.

Zagađen vazduh je jedna od ozbiljnih pretnji našem zdravlju, a vazduh u gradovima je poslovično zagađen, što ne smemo da zaboravimo. Istina, u letnjim mesecima je zagađenje manje nego tokom grejne sezone, što redovno pokazuje popularna aplikacija AirVisual koju valjda svako ima na svom smartfonu, ali to ne znači da je vazduh čist. Osim toga, u poslovnim prostorijama često postoje i lokalni izvori zagađenja, od duvanskog dima na dalje, tako da kupovina uređaja za prečišćavanje vazduha predstavlja dobru investiciju.

Kompletan vazduh u sobi prođe kroz uređaj pet puta na sat

Sve počinje od kvadrature

Prilikom izbora uređaja za prečišćavanje vazduha uvek počinjete od površine vašeg kućnog ili radnog prostora. Manji (i jeftiniji) uređaji obično su prilagođeni prostorijama površine oko 25 m2, dok veći uređaji čiste vazduh u prostoru od oko 40 ili 50 m2. Pri tom ne možete tek tako da saberete ukupnu površinu – ako prostor ima više soba, prečišćivač će kvalitetno čistiti vazduh samo u onoj u kojoj se fizički nalazi, dok će u susednim sobama efekti biti znatno slabiji, uostalom kao i kod klima uređaja. Ponegde možete da ekonomišete pa da stavite prečišćivač u predsoblje tako da „pokriva“ dve susedne prostorije, ali ćete u većini situacija morati da nabavite po jedan prečišćivač za svaku sobu.

Drugi važan faktor su filteri. Uređaji koje predstavljamo koriste HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtere, ali ni svi HEPA filteri nisu isti: u zavisnosti od čestica koje želite da uklonite, nude se filteri različitih karakteristika i cene. Blueair ima prilično široku ponudu filtera, pa su u uređajima koje smo testirali bili SmokeStop filteri, koji koriste mehanizam elektrostatičkog prianjanja (čestice dobijaju električni naboj pre prolaska kroz filtere), što omogućava da i najfinije čestice poput duvanskog dima ostanu zarobljene. Uz to, antibakterijska polipropilenska vlakna sprečavaju bakterije i plesan da rastu i da se vrate u vazduh. Postoje i jeftiniji filteri za čestice ali i skuplji Particle+Carbon mrežni filteri, kao i pre‑filter platno. Ono zaustavlja veće čestice, koje tako ni ne dolaze do filtera, produžavajući njegov vek. Platno ćete povremeno oprati u mašini za veš.

Pošto postojanje senzora omogućava uređaju da bolje prilagodi rad uslovima u prostoriji, modeli sa ugrađenim senzorima predstavljaju privlačniji izbor

Pomenimo i pitanje senzora, pošto neki od Blueair uređaja imaju senzore temperature, vlažnosti, VOC (Volatile Organic Compounds) i PM2.5 čestica, dok ih drugi nemaju. Konkretno, model Classic 205 nema ove senzore (model 280i iz iste serije ih ima) dok model Classic 480i ima senzore. Pošto postojanje senzora omogućava uređaju da bolje prilagodi rad uslovima u prostoriji, modeli sa ugrađenim senzorima svakako predstavljaju privlačniji izbor.

Dva modela koja smo dobili razlikuju se i po dimenzijama, pošto je Classic 205 manji i prilagođen prostorijama površine do 26 m2, dok je Classic 480i veći i skuplji, ali je upotrebljiv u prostorijama površine do 40 m2. Uređaji su po načinu korišćenja slični, sa njima se komunicira kroz istu aplikaciju tako da se izbor svodi na poređenje tehničkih karakteristika i cene. U odnosu na Xiaomi Mi uređaje koje smo testirali u februaru, Blueair modeli su niži, ali sa većom „stopom“, pa i to treba imati u vidu kod izbora, u zavisnosti od mesta gde planirate da ih postavite.

U uređajima koje smo testirali bili su SmokeStop filteri, koji „zarobljavaju“ i najfinije čestice duvanskog dima

Klikom do lakšeg disanja

Instalacija je sasvim jednostavna: uključite uređaj u napajanje i uparite ga s aplikacijom Blueair koju instalirate na svom smartfonu; postoji verzija za Android i za iOS. Aplikacija strogo govoreći nije neophodna, pošto se prečišćavači mogu kontrolisati i sa ugrađenog panela, ali je uz telefon sve lakše, a kontrola je moguća ma gde se nalazite, pod uslovom da prečišćavače „pustite na Internet“. Uz aplikaciju je lakše i utoliko što vidite precizan izveštaj o stanju vazduha u prostoriji, pošto Blueair uređaji nemaju ugrađeni ekran, već samo LED indikatore.

Uređaji rade pouzdano i ne zahtevaju nikakvu vašu intervenciju – veliki ventilator povlači vazduh kroz rešetku sa zadnje strane, provlači ga kroz filter i ispušta ga nagore, prema tavanici. Prema dokumentaciji, kompletan vazduh u sobi prođe kroz uređaj pet puta na sat.

Classic 205 je manji i prilagođen prostorijama površine do 26 m2, dok je Classic 480i veći i skuplji, ali je upotrebljiv u prostorijama površine do 40 m2

Jedina mana koju smo primetili je što su prečišćivači nešto bučniji nego što smo želeli. Zato se vredi malo potruditi oko podešavanja: birate jednu od tri brzine ventilatora, aktivirate noćni režim dok spavate i eventualno ograničite brzinu okretanja ventilatora ako vazduh nije mnogo zagađen, koristeći pri tome tajmer koji prilagođava ponašanje uređaja dobu dana. Blueair Classic 480i, pošto ima senzore kvaliteta vazduha, se precizno podešava i bez vaše intervencije, dok je na Blueair Classic 205 podešavanje ostavljeno korisniku.

Filter za šest meseci

Održavanje uređaja se svodi na povremenu zamenu filtera novim. Sistem sam prati trošenje filtera i prikazuje koliko procenata „života“ mu ostaje; kada se brojač približi nuli, instalirate novi filter a stari bacite. Dokumentacija kaže da se filter menja približno jednom u šest meseci, pa na taj način možete da proračunate koliko će vas, uz inicijalnu investiciju u uređaj, koštati čist vazduh.

Pročišćavač vazduha je praktično neophodan svakome ko pati od astme ili alergija, a i za sve ostale je veoma dobra investicija koja unapređuje kvalitet života. Oba testirana uređaja zaslužuju preporuku, ali skuplji Blueair Classic 480i predstavlja bolji izbor zbog ugrađenih senzora. Ukoliko biste želeli manji uređaj za manju prostoriju, a želite senzore, pogledajte model Bueair Classic 280i.

Korisna adresa: blueair.com

Podelite s prijateljima

Tweet