Budućnost poslovanja uz digitalnu transformaciju & Beyond

Digitalna transformacija je postala temelj svake uspešne poslovne strategije u modernom dobu. Koristeći moć tehnologije i rešenje Beyond Business Suite u transformaciji poslovanja, kompanije mogu da postignu vrhunske nivoe produktivnosti, efikasnosti i inovativnosti.

Budućnost poslovanja je digitalna, a one kompanije koje prihvate ovu transformaciju su u dobroj poziciji da se prilagođavaju promenama i da brzo napreduju na tržištu. Prihvatanjem novih tehnologija, kompanije su u mogućnosti da razbiju vremenske i prostorne barijere, pojednostave svoje poslovne procese i efikasnije se povežu sa kupcima. Nove aplikacije unose svojevrsnu revoluciju u proizvodne procese, stvarajući moderniji i efikasniji način poslovanja.

Beyond Business Suite – budućnost digitalnog mobilnog poslovanja

U današnjem poslovnom svetu pristup pravovremenim i tačnim podacima je od vitalnog značaja za uspeh, ali to postaje sve izazovnije u eri univerzalne digitalizacije. Beyond Business Suite nudi najsavremeniju poslovnu platformu koja integriše sve poslovne procese i omogućava optimalno upravljanje poslovanjem i saradnju sa svim zainteresovanim stranama.

Beyond Business Suite nudi najsavremeniju poslovnu platformu koja integriše sve poslovne procese i omogućava optimalno upravljanje poslovanjem i saradnju sa svim zainteresovanim stranama

Beyond ERP platforma se može pohvaliti jedinstvenim informacionim sistemom koji utiče na povećanu produktivnost, automatizovanje poslovnih procesa i korisničkog pristupa svim esencijalnim informacijama. Takođe obuhvata širok spektar izveštaja i prediktivnih analiza, uz striktnu usklađenost sa standardima i zakonskom regulativom.

Svesni činjenice da su zaposleni u kompaniji sve više u pokretu i da je od ključne važnosti da u svakom momentu imaju dostupne informacije, da izvrše ili dodele zadatke, našu platformu je moguće koristiti na svim uređajima i operativnim sistemima, što dodatno olakšava korisničko iskustvo.

Beyond Business Suite – Intelligent ERP (iERP)

Sa kontinuiranom težnjom da se kompanijama bez obzira na industriju distribuiraju inteligentna poslovna rešenja, posebna komponenta Beyond-a jeste prisutnost AI tehnologije kao integralne funkcionalnosti kroz aplikacije ERP-a.

Digitalni asistenti su okosnica Beyond Business Suite-a, jer izvode niz svakodnevnih operacija sa preciznošću i brzinom, što zaposlenima omogućava da se orijentišu na produktivne zadatke koji zahtevaju ljudsku stručnost. Od finansija preko ljudskih resursa do maloprodaje, digitalni asistenti sa veštačkom inteligencijom besprekorno automatizuju i pojednostavljuju procese, kreiraju dodatno vreme u poslovanju, optimizuju procese i podižu nivo zadovoljstva kupaca, ali i zaposlenih. Beyond Business Suite je nova generacija ERP sistema – Intelligent ERP (iERP).

Prednosti za vlasnike biznisa

Jedinstven i future-proof sistem koji obuhvata sve ključne parametre poslovanja i informacije u jedinstvenoj platformi za brzo donošenje važnih poslovnih odluka

Smanjenje troškova i povećanje produktivnosti kroz integraciju i automatizaciju poslovnih procesa

Optimizovano donošenje poslovnih odluka uz fleksibilnost u prilagođavanju izveštaja i

viši stepen kontrole nad

poslovnim parametrima

Dostupnost poslovnih podataka u realnom vremenu, što omogućava brže i preciznije odgovore na pitanja o poslovanju i merenje KPI-ja.

Prednosti za sektor proizvodnje

Bolja vidljivost potencijalnih problema, što omogućava korektivne mere u ranoj fazi procesa proizvodnje

Trenutno ažuriranje plana proizvodnje uz uvid u stanje zaliha, finansija i ljudskih resursa

Time-to-market ušteda kroz optimizaciju vremena potrebnog za poslove razvoja proizvoda i definisanje cene koštanja proizvoda

Poboljšano planiranje kapaciteta proizvodnje kroz efikasno raspoređivanje proizvodnih i ljudskih resursa.

Jednostavno prilagođavanje informacionog sistema neophodnim promenama u procesu proizvodnje

Prednosti za sektore finansija i prodaje

Usklađenost sa propisima: Beyond podržava sve zakonske odredbe i računovodstvene standarde, što omogućava obradu dokumentacije u skladu sa važećim propisima.

Niži troškovi: Integracija podataka dovodi do smanjenja greške i uštede vremena zaposlenima u računovodstvu.

Brži mesečni obračuni: Modul za poslovno izveštavanje (BI) smanjuje vreme potrebno za obradu informacija na kraju meseca, kvartala ili godine, što olakšava obaveze prema zaposlenima i dobavljačima.

Optimalno upravljanje prodajom: Jasna vidljivost svih ključnih prodajnih parametara i njihovo praćenje po svim dimenzijama (proizvod, sektor, prodavac, target, kvartal, mesec, dan…)

Automatsko generisanje izveštaja: Poboljšani analitički podaci i automatizovano izveštavanje pružaju strukturirane podatke na jednom mestu, lako dostupne i preko mobilnih kanala komunikacije.

Integracija sa drugim poslovnim softverima: Beyond se može integrisati sa drugim programima, kao što su CRM, WMS, TMS i E-commerce, što pruža sveobuhvatne podatke za rast poslovanja bez dupliranja unosa podataka.

Beyond Business Suite – više od ERP-a

Web-based proizvod kojem se pristupa putem Web pretraživača. Primenom ove tehnologije, korisnicima se pruža niz pogodnosti.

Cloud rešenje koje pruža mogućnost pristupa sa bilo koje lokacije, uz preduslov postojanja Internet konekcije.

AI komponenta – integralni deo ERP sistema čine standardizovani, robotizovani procesi i funkcionalnosti, u cilju kreiranja visokog nivoa automatizacije i korisničkog iskustva.

Dostupnost – razvijanjem platforme uz pomoć Web tehnologija pristup je omogućen na različitim uređajima i operativnim sistemima. Korisnik može nesmetano da koristi program na desktop uređaju ili na tabletu i laptopu kada je u pokretu.

Skalabilnost – arhitektura aplikacije, pruža velike mogućnosti skaliranja i implementaciju aplikativnog rešenja za klijente iz različitih kategorija.

Bezbednost – fokusirani smo na bezbednost kroz Beyond Identity modul koji korisnicima omogućava definisanje različitih uloga i permisija. Lični podaci su zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uz redovno bekapovanje i čuvanje na različitim lokacijama.

Low-code/No-code pristup omogućava konsultantima i naprednim korisnicima da samostalno, bez angažovanja programera, prilagođavaju i razvijaju aplikaciju putem jednostavnog korisničkog interfejsa.

Korišćenjem Beyond Business Suite-a kompanije mogu da se pozicioniraju na čelo digitalne transformacije poslovanja, što obezbeđuje opremljenost alatima i mogućnostima potrebnim da se napreduje u brzom i stalno promenljivom poslovnom okruženju današnjice. Sa ovom savremenom platformom kompanije mogu da optimizuju svoje operacije, automatizuju procese, kombinuju vredne informacije i ostanu ispred konkurencije, što daje snagu da se poslovno napreduje danas, u budućnosti & Beyond!

misystemsgroup.com

Podelite s prijateljima

Tweet