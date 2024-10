BYD povlači skoro 100.000 električnih vozila (EV) u jednom od svojih retkih poteza povlačenja. Proizvođač novih energetskih vozila (NEV) povući će 96.714 vozila Dolphin i Iuan Plus u Kini počevši od 30. septembra 2024. godine, zbog opasnosti od požara, navodi se u današnjem saopštenju kineske državne administracije za regulaciju tržišta (SAMR).

Povlačenje se sastoji od dve grupe, koje sprovode dva operativna entiteta BYD-a. BYD Auto Industri Co Ltd će povući ukupno 87.762 Dolphin i Iuan Plus EV proizvedenih između 4. februara 2023. i 26. decembra 2023.

BYD Auto Co Ltd će povući ukupno 8.952 jedinice Iuan Plus EV-a proizvedenih između 2. novembra 2022. i 19. juna 2023. godine.

Zbog procesa proizvodnje CEPS kontrolera za električni servo upravljač, kondenzator na ploči kontrolera u nekim vozilima obuhvaćenim ovim opozivom može razviti mikropukotine, navodi se u saopštenju.

Tokom upotrebe vozila, mikropukotine kondenzatora mogu se proširiti i izazvati kratak spoj, što bi moglo dovesti do pregrevanja i sagorevanja kondenzatora ili čak zapaljenja, navodi se u saopštenju.

BYD će omogućiti ovlašćenim dilerima da besplatno naknadno opreme vozila koja se povlače sa izolacionim zaptivkama kontrolera kako bi se eliminisala potencijalna opasnost po bezbednost.

BYD je najveći proizvođač NEV-a u Kini, koji je u avgustu prodao rekordnih 373.083 NEV-a, što predstavlja rast od 35,97 odsto i 8,97 odsto više nego u julu. U periodu januar-avgust, BYD je prodao 2.328.449 NEV vozila, što je povećanje od 29,92 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Za razliku od Teslinih (NASDAK: TSLA) čestih opoziva, uključujući probleme sa softverom, potezi opoziva su neuobičajeni za lokalne kineske proizvođače električnih vozila. Poslednji opoziv BYD-a bio je 30. aprila, kada je kompanija povukla 16.666 Seagull EV-a u Kini zbog problema sa softverom koji bi mogao prouzrokovati da se kamera za vožnju unazad ne prikaže.

Izvor: autotech.news

Podelite s prijateljima

Tweet