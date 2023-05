ChatGPT se vraća u Italiju nakon zabrane

Proizvođač ChatGPT-a OpenAI vratio je pristup svojoj usluzi u Italiji, rekavši da je implementirao promene kako bi zadovoljio italijanske regulatore. „ChatGPT je ponovo dostupan našim korisnicima u Italiji“, navodi se u saopštenju koje je objavila Associated Press . „Uzbuđeni smo što im možemo poželeti dobrodošlicu i ostajemo posvećeni zaštiti njihove privatnosti.

OpenAI je saopštio da je „obratio ili razjasnio“ pitanja koja je pokrenulo italijansko telo za zaštitu podataka (ili GPDP) krajem marta. GPDP je optužio ChatGPT da nezakonito prikuplja podatke korisnika i da nije sprečio maloletne korisnike da pristupe neprikladnom materijalu, što je dovelo do toga da OpenAI blokira ChatGPT u zemlji. Kompanija je dobila 20 dana da reši probleme, a regulatori su sredinom aprila rekli da bi se ChatGPT mogao vratiti ako to učini do 30. aprila.

Među promenama, OpenAI je povezao The Verge sa novim obrascem koji korisnici EU mogu podneti za uklanjanje ličnih podataka u skladu sa Opštom evropskom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Takođe se kaže da će nova alatka verifikovati starost korisnika nakon registracije u Italiji, a objavio je i članak centra za pomoć koji opisuje kako OpenAI i ChatGPT prikupljaju lične podatke, uključujući informacije o kontaktiranju svog službenika za zaštitu podataka na osnovu GDPR-a.

U saopštenju koje je objavio AP, navodi se da „pozdravlja mere koje je OpenAI primenio“ i poziva OpenAI da se pridržava daljih promena u verifikaciji uzrasta i kampanje javnosti da informiše Italijane o njihovom pravu da odustanu od prikupljanja podataka.

Čini se da do sada nijedna od ovih promena nije dramatično promenila način na koji ChatGPT funkcioniše u Italiji. Ali OpenAI će se gotovo sigurno suočiti sa daljim izazovima. Španija, Kanada i druge zemlje su otvorile ili razmatraju otvaranje istrage o svojoj praksi, uključujući kako prikuplja podatke o obuci za svoj veliki jezički model i koje informacije taj model proizvodi za korisnike. Evropski zakonodavci unapređuju Zakon o veštačkoj inteligenciji, koji bi mogao da doda dodatne zahteve za kompanije kao što je OpenAI — što potencijalno uključuje neka značajna nova otkrivanja informacija.

