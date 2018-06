Cortana, ljubav na drugi pogled

Nakon što nam je Apple u živote uveo virtuelnu asistentkinju Siri, Microsoft je krenuo njihovim stopama i predstavio Cortanu, najpre u Windows Phone, a potom je funkcionalno znatno proširio svoju inteligentnu integraciju u operativnom sistemu Microsoft Windows 10. Microsoft virtuelna sekretarica ime je dobila po liku iz Xbox igre Halo. Štaviše, Cortana je i glas dobila od glumice Jen Taylor koja pozajmljuje glas i u originalnoj igri. Ovaj kontinuitet specijalno godi pasioniranim Xbox korisnicima.

Najbolja osobina virtuelne sekretarice jeste to što Cortana postaje sve bolja kako vreme korišćenja odmiče, jer saznaje vaša interesovanja i logiku ispitivanja iz vaših konkretnih upita. Cortana rutinski, ali vrlo vešto, upravlja vašim podsetnicima, listama za kupovinu i sastanke, traži kontakte, obaveštava vas o vremenskim prilikama, berzanskim izveštajima, sportskim rezultatima i statusima avionskih letova. Ako koristite Windows Mail, Cortana će čak pregledati obaveštenja o isporuci pošiljki i proveriti očekivane isporuke. Cortani možete da diktirate i davaće skoro uvek tačne rezultate. Popraviće i prepoznavanje vašeg izgovora, što je naročito bitno za nas koji nismo sa engleskog govornog područja. Kada upotrebite odgovarajuću frazu, možete da zatražite od Cortane da započne pisanje e‑mail‑a. Slobodnih ruku možete da izdiktirate e‑mail na engleskom, Cortana će se pobrinuti za pisanje, ali na kraju je ipak preporučljivo da bacite pogled da nije napravljena neka ozbiljna greška koja bi vas dovela u nezgodnu situaciju.

Cortana može pokušati i da identifikuje muziku koja svira u pozadini i nakon toga da je potraži na Internetu ili koristi Windows mape da prouči rastojanja u saobraćaju, proračuna vremena stizanja, da izveštaj o gustini saobraćaja i gužvama i prikaže konkretne adrese na mapi. Ono što će vam biti dostupno postavljeno je u sopstvenom, sveobuhvatnom meniju Settings. Te postavke možete po želji da proširite ili suzite, u zavisnosti od vašeg odnosa prema zaštiti privatnosti.

Kada se osvrnemo na godine koje su prošle od uvođenja operativnog sistema Windows 10 i našeg druženja s virtuelnom asistencijom, Cortana je sa svakim novim Windows feature update‑om postajala sve bolja u odgovorima na bilo koji upit koji joj zadate. Ali, kao i njeni digitalni konkurenti, Siri i Amazon Alexa, ona može da dođe u situaciju kada ne može da vam pronađe smislen odgovor, što će i sama primetiti i priznati. Odgovori na mnoga pitanja su i dalje van domašaja veštačke inteligencije. To ste svakako primetili i u određenim situacijama kada sami pokušate da proguglate, a odgovori, svi do jednog, promaše zadatu temu.

Koja je cena ove pomoći? Da biste dobili Cortana usluge, morate da pristanete na to da dobar deo privatnosti i slike vašeg života prelazi na neki udaljeni Microsoft server van našeg domašaja. Kompanija navodi da je njegova namera u sakupljanju vaših podataka samo to da se Cortana učini boljom za vas. To je osnovni princip za obradu koji inače stoji iza svake ozbiljne veštačke inteligencije. Kvalitet odgovora proizilazi iz učenja, a ono podrazumeva pametnu analizu ogromnih količina realnih podataka koji ukršteno mogu da iznedre obrasce ponašanja sličnih kategorija ljudi. Microsoft obećava da neće koristiti vaše informacije za prodaju ciljanih oglasa, ali u tu svrhu, s druge strane, koristi neke od podataka koje dobija od vas izvan Cortana interakcije.

Tipičan izvor podataka za povratno plasiranje ciljanih oglasa jeste vaša istorija surfovanja koja potiče iz Edge browser‑a. Cortana, po prirodi svog „posla“ i iz vaših postavki, zna gde živite i držaće taj podatak zapisan u svojoj beležnici. Tu se pamti i sve što pitate ili tražite, što neodoljivo liči na Velikog Brata. Ako vas to brine, ili vam se ne sviđa ideja da Microsoft čita vaše digitalne tragove, možete kliknuti No thanks i time ćete prestati da koristite Cortanu. Traka za pretragu vraća se na standardno pretraživanje teksta koji smo koristili još u Windows 7 samo za unos teksta u meniju. Neprijatno je što je potrebno dosta vremena i strpljenja da biste pročitali i dešifrovali Microsoft‑ovo objašnjenje o privatnosti kompanije po pitanju Cortana servisa. Iako je relativno kratko s pravne strane i po pitanju pozivanja na zakonsku regulativu, traje dosta duže da bi se pročitano detaljno shvatilo i apsorbovalo. Možda će vam entuzijazam splasnuti ako se ipak odlučite da ga pročitate i shvatite. Verovatno je dobra ideja da ga pročitate, pa prenoćite i ponovo pročitate sutradan, pod uslovom da niste imali noćne more u međuvremenu. Ali toplo vam savetujemo da pročitate ove informacije i neka njihova tumačenja na Internetu.

(Objavljeno u PC#255)

