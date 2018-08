Coworking kao budućnost poslovanja: Nova Iskra i Polygon Hub

Da li ste se zapitali kako izgleda voditi posao iz zajedničkih prostorija koje delite sa drugima, a angažujete ih po potrebi? To je ne samo budućnost IT poslovanja, ali i mnogih drugih sektora, već je sadašnjost u kojoj funkcionišu brojne kompanije, naročito one koje bismo nazvali agilnim i veoma prilagodljivim. Postoji mnoštvo razloga zašto je to tako.

Nova Iskra

Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude. Radni prostori Nove Iskre pružaju jedinstveno iskustvo rada novoj generaciji frilensera, preduzetnika, inovatora, digitalnih nomada, kreativnih timova, kao i svim vrstama malih i srednjih preduzeća.

Nakon šest godina aktivnosti na adresi Gavrila Principa 43 u Beogradu, sa više od 500 zadovoljnih korisnika ovog jedinstvenog kolaborativnog radnog prostora, kao i blizu 500 realizovanih događaja, jedan od prvih coworking prostora u našem regionu otvara novi prostor. Više puta nagrađivan kao najbolji coworking prostor u Beogradu, kreativni hab Nova Iskra 1. jula je otvorio vrata svoje nove lokacije u centru Zemuna, na adresi Oračka 4.

Zgrada površine 1.100 m² je stavljena na raspolaganje zajednici od 120 profesionalaca različitih profila, uz sve pogodnosti i sadržaje koje podrazumeva jedan Nova Iskra Worskspace: moderan i sveden enterijer, savremeno dizajnirane radne jedinice, puno prirodnog svetla, funkcionalne zajedničke prostorije, prostrane i potpuno opremljene sale za sastanke, prostor za edukaciju, meetup-e i događaje, kutak za zabavu i opuštanje, kao i otvorenu terasu sa pogledom na Zemun. Za sve dodatne informacije o coworking uslugama, kao i mogućnosti privatne ture novog prostora u Zemunu možete posetiti www.novaiskraworkspace.com ili pisati na stanko@novaiskraworkspace.com. Rezervišite vaše mesto na vreme!

Polygon Hub

Polygon Hub se bavi klasičnim coworking konceptom, uslugom izdavanja radnog prostora pojedincima i firmama, ali u ponudi ima i specifičnu uslugu koju bismo mogli da nazovemo Office Bootstrap.

Ova usluga namenjena je prvenstveno manjim firmama ili grupama koje nemaju budžet ili ne žele da se bave stvarima oko organizacije prostora, ili im za određene pozicije nisu potrebni ljudi “za stalno”. Tokom četiri godine kako je aktivna, ova usluga se profilisala kao nešto što je veoma zanimljivo firmama ili grupama koje se brzo skaliraju, u bilo kom pravcu. Ova usluga obuhvata niz stavki kao što su:

– Pronalazak odgovarajućeg radnog prostora i pregovaranje sa vlasnicima;

– Sređivanje prostora do odgovarajućeg nivoa za rad;

– Iznajmljivanje nameštaja;

– Održavanje prostora (čišćenje, kompletno održavanje sredstava za higijenu);

– Office management u nekoliko formi, od brige o samim zaposlenim na primer, dnevnim potrebama (organizacija ručka, grickalica, osvežavajućih pića), ali i briga o stvarima kao što su organizacija putovanja ili gostovanja;

– Ad hoc HR usluge;

– Podešavanje mreža i mrežnih infrastruktura i interakcija sa operaterima

Za obavljanje ovih usluga često je potrebno više osoba, što ponekada predstavlja veliko opterećenje za budžet firme. Takođe, kada se firme nalaze u samom početku, ovi poslovi oduzimaju mnogo vremena ljudima koji bi trebalo da budu fokusirani na pružanje usluga i razvoj firme, pre nego na to da li ima dovoljno kafe ili kancelarijskog materijala. www.polygon.rs

U društvu je lakše

A i zajedno smo jači. Coworking koncept možete da posmatrate samo kroz zajednički, možda i privremeni, prostor koji se koristi za rad, ali i na želju da vas oni s kojima radite dodatno motivišu

Kako freelance koncept rada postaje sve popularniji, tako se sve češće uočavaju i neki nedostaci “rada od kuće”. Bez obzira što ste slobodni da sasvim slobodno izaberete kada ćete i koliko da radite, jedna od najvećih muka na koje se žale frilenseri je upravo nedostatak društva, pa s tim i nedostatak razmene energije (naročito one pozitivne), meðusobne motivacije, dopunjavanja i razmene iskustava. Iako pri pomenu coworking koncepta prvenstveno mislimo na radni prostor, ne možemo da zanemarimo pozitivne efekte koje i radno okruženje ima na našu koncentraciju i produktivnost. Pritom, ne mora čak da bude ni toliko važno da li se kolega za susednim stolom bavi istim poslom ili istom, pa čak ni sličnom tematikom.

Ipak, za uspešan coworking, neophodan je i primeren, te lepo ali i funkcionalno opremljen i osmišljen prostor. Šta tačno podrazumeva coworking prostor, teško je definisati, ali svakako da u današnje vreme mora da bude opremljen digitalnim radnim mestima (računar ili laptop), sa udobnim stolicama, stolovima, ali možda i drugačijim nameštajem za rad, poput lazy-bag fotelja, ležaja s jastučićima ili čak klupa na kojima ćete uz rad istovremeno upražnjavati i blagi trening. Oni napredniji, biće pristupačni i za grupe, kojima će ponuditi i cele kancelarije, sobe za sastanke ili opremu za prezentacije. Radna mesta koja podrazumevaju mnogo putovanja svakako iziskuju i da se raspitate o coworking prostorima u mestima u koja idete, jer ni najveće kompanije na svetu nemaju filijale baš svuda, a ni sve poslove ne možete da obavite laptopom iz hotelske sobe.

Čak i ako ste po zanimanju čuveni “Sam svoj gazda” sa Facebook-a, pogledajte coworking prostore u vašem mestu. Ako ni za šta drugo, sigurno su pogodniji za neku mini-prezentaciju ili sastanak nego vaša “radna soba” u kojoj se nalazi i “pesak za macu”. Možda su ugodniji, inspirativniji, s bržim Inernetom. Da ne pominjemo i činjenicu da tamo možda ipak možete da upoznate svoju srodnu dušu.

(Objavljeno u PC#256)

