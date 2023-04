Da li još uvek treba da kupite telefon sa priključkom za slušalice 

Bilo je vremena kada je uključivanje direktno u utičnice za slušalice bio jedini način da se postigne slušanje u pokretu.

Sa zvukom bez gubitaka i još mnogo toga na horizontu, Bluetooth gleda da zatvori tržište žičanih slušalica

Međutim, spajanje Bluetooth tehnologije sa mobilnim telefonima 2001. zauvek je promenilo konzumerizam zvuka. U narednim godinama, pouzdane bežične veze i veće brzine prenosa dovode do stvaranja Bluetooth slušalica prilagođenih potrošačima. Još jedna decenija prođe, a Bluetooth tehnologija dominira praktično na celom tržištu slušalica. To ipak nije sve. Bežični proizvodi sada imaju veliki izbor Bluetooth kodeka za poboljšanje kvaliteta zvuka. SBC je trenutno standard i smatra se relativno pouzdanom podrškom za sve bežične veze. Međutim, postoje i vlasnički kodeci, kao što su aptX Lossless i OPPO kodek bez gubitaka ultra-rezolucije (URLC – ultra-resolution lossless codec), koji su u stanju da prenose zvuk bez gubitaka — što je ranije bio slučaj sa žičanim slušalicama.

S obzirom na to da ovi kodeci visoke rezolucije mogu da strimuju muziku CD kvaliteta pri 1,41 Mbps, ima li jo uvek mesta za žičane slušalice? I dalje, da li bi trebalo da brinete o kupovini telefona sa priključkom za slušalice?

Zašto bi trebalo da razmislite o telefonu sa priključkom za slušalice?

Analogni zvuk znači dosledno slušanje visoke rezolucije

Počnimo sa pozitivnim stvarima; postoji mnogo razloga da i dalje tražite telefone sa priključkom za slušalice. Najvažniji od svega je kvalitet zvuka. Iako Bluetooth ima nekoliko opcija za slušanje bez gubitaka u aptX Lossless, LDHC i URLC, pronalaženje kompatibilnih proizvoda (i izvora i reprodukcije) nije lako. Promenljive brzine prenosa, posebno u zagušenim radio okruženjima, znače da nećete nužno održavati zvuk bez gubitaka. Na primer, aptX Adaptive/Lossless automatski menja brzinu prenosa kako bi obezbedio robustan signal, kao i LDAC-ova podrazumevana opcija „best effort“. Preskakanje zvuka i prekid veze su potencijalni problemi prilikom bežičnog slušanja, posebno pri većim brzinama prenosa. Bluetooth slušalice dele iste radio frekvencije kao Wi-Fi ruteri, bežični telefoni, pa čak i mikrotalasne pećnice. Ovo može uzrokovati neželjene smetnje signala i prekide zvuka.

Nema baterije? Bez brige

Takođe ne morate da brinete o pražnjenju baterije. Praktično svi zvučnici za žičane slušalice se napajaju pasivno. Ono što to znači, u svom najosnovnijem obliku, jeste da vaš telefon obavlja sav posao da napaja vaše slušalice. Nasuprot tome, bežične slušalice zahtevaju baterije za napajanje svojih zvučnika, Bluetooth radija i za obradu digitalnih podataka. Ovo dovodi do toga da većina bežičnih slušalica drži samo prosečno punjenje od 5-6 sati. Bežične slušalice koje idu preko ušiju rade nešto bolje, pružajući otprilike 15-20 sati vremena reprodukcije. To bi moglo biti u redu za dan ili dva solidnog slušanja, ali neizbežna degradacija baterije znači da bežične slušalice zadržavaju manje napunjenosti tokom vremena i mogu na kraju postati neupotrebljive. Nikada ne morate da brinete da će žičane slušalice ostati nenapunjene ili da ćete morati da zamenite bateriju.

Latencija je takođe nešto na šta treba obratiti pažnju. Bluetooth audio kašnjenje pada negde u opsegu od 34-200ms. Ovo može izazvati razne probleme za aktivnosti u realnom vremenu, kao što su glasovni pozivi. Visoka latencija je takođe posebno nepoželjna za igre. Grupni razgovori i komunikacija u realnom vremenu su sastavni deo online kooperativnog igranja. Ako želite da izbegnete kašnjenje zvuka, žičane slušalice i telefon sa priključkom za slušalice su pravi način.

Žice vas drže vezanim za uređaj

Nakon otvaranja kućišta za punjenje, bez ikakvih žica za povezivanje slušalica, možete vrlo lako da ih ispustite i izgubite.

Takođe je veoma lako zameniti bežične slušalice. Postoji razlog zašto većina pratećih aplikacija sada ima funkciju Find-my-buds. Njihov mali dizajn i nedostatak žica, iako su dobrodošli iz mnogo razloga, čine da ih je previše lako izgubiti.

Zašto bi vam možda bilo bolje sa bežičnim slušalicama?

Bežični striming oslobađa

Suprotno gore navedenim tačkama, bežični striming neosporno oslobađa. Da li ste ikada bili frustrirani zbog toga što morate da gurnete žice ispod košulje kako biste ih sprečili da labavo vise ili ste otkrili da su vam žice zakačene za kosu? Pa, Bluetooth povezivanje iskorenjuje sve te probleme. Bežični striming omogućava korisnicima da se oslobode bukvalnog povezivanja sa svojim pametnim telefonima. Bluetooth domet se takođe drastično povećao tokom godina, tako da možete da odlutate od svog izvora i nastavite da slušate. Takođe je mnogo lakše vežbati bez žica. Nema na primer, dosadnih šamaranja po vratu kada krenete na trčanje. Možete čak i da bacite telefon u ranac, znajući da rajsferšlus nije ostavljen otvoren da bi se provukla žica. Bežično povezivanje olakšava reprodukciju muzike sa različitih uređaja bez posezanja za pomoćnim kablom. To je veoma zgodno na zabavama i na putovanjima. Sve ovo, i još mnogo toga, čini bežično slušanje zaista praktičnim načinom za konzumiranje muzike.

Žičane slušalice ograničavaju vaš izbor pametnog telefona

Uprkos dobrim razlozima da i dalje uzmete telefon sa priključkom za slušalice 2023. godine, bežični pupoljci zauzimaju lavovski udeo na tržištu, a mnogi brendovi pametnih telefona sada potpuno zanemaruju žičanu opciju. Trend je sve realniji svake godine. Apple, Google i Samsung godinama nisu objavili vrhunski telefon sa priključkom za slušalice, a čak i izbor jeftinijih telefona postaje sve manji. Na kraju, možda ćete morati da napravite kompromis da biste se držali slušanja putem žice.

Postoji nekoliko varijanti, ako vam ne smeta da se udaljite od velika tri brenda. Sony se drži cilja u svojoj liniji, koja uključuje najnoviji Sony Xperia 5 IV. ASUS takođe ima priključak za slušalice na svojoj kompaktnoj seriji Zenfone 9 i ROG telefona za igre. Naći ćete još nekoliko opcija u segmentima budžeta i telefona za igre.

Srećom, postoje bežične slušalice koje bi trebalo da umire čak i najvatrenije audiofile, od Sonyjevih vodećih slušalica WH-1000XM5 do Samsung Galaxy Buds2 Pro slušalica. Ovo su samo neki od odličnih izbora koji će učiniti čuda sa bilo kojim pametnim telefonom koji uzmete u ruke. Ne pravite kompromise sa telefonom samo da biste se držali žica.

Bluetooth podržava najnoviju audio tehnologiju

Superiorni ANC, Bluetooth Multipoint, prostorni zvuk i zvuk bez gubitaka samo su neke od neverovatnih karakteristika kojima se mogu pohvaliti bežične slušalice. Tu je i dugo očekivano usvajanje LC3/LE Audio-a u celoj industriji. Postavljen da zameni SBC kao podrazumevani Bluetooth kodek, obećava visokokvalitetno povezivanje sa niskom potrošnjom energije. Tehnologija Hearables ovde ima koristi, značajno poboljšavajući dostupnost i podršku korisnicima slušnih aparata, između ostalih slučajeva korišćenja. Na primer, čujni pupoljci će se uskoro povezati direktno sa spoljnim audio izvorima preko Bluetooth Auracast-a. Bilo da se radi o fudbalskim utakmicama, muzičkim festivalima ili bioskopima, tehnologija za slušanje može pomoći da nas sve poveže.

Novo doba potrošnje muzike

Strimovanje muzike je primarni način na koji svi konzumiramo numere ovih dana, a dobar deo korisnika, čak i onih koji plaćaju njihovu uslugu, verovatno i dalje sluša muziku sa gubitkom, posebno kada su u pokretu. Pomenuli smo prednosti žičanih slušalica za CD i Hi-Res sadržaj, ali strimerima sa gubitkom nije potrebno ništa slično audiofilskoj opremi. Uobičajene slušalice sa AAC i aptX kodecima su vam dobro pokrivene. Uopšteno govoreći, nije vam potreban priključak za slušalice da biste slušali muziku odličnog zvuka. Kao što smo već spomenuli, mali broj bežičnih slušalica prelazi na istorijski teritoriju žičanih slušalica sa podrškom za zvuk bez gubitaka. Ali biće vam potreban telefon i slušalice koje podržavaju aptX Lossless, LHDC ili OPPO URLC kodeke. Deezer HiFi, Amazon Music Unlimited i Tidal HiFi su samo neki od glavnih plejera koji se već mogu pohvaliti strimingom muzike bez gubitaka; industrija je napredovala prilično brzo. Iako će slušanje bez gubitaka verovatno uvek biti vrhunska funkcija, Bluetooth slušalice će sve više moći da izvuku maksimum iz ovih usluga. Vaša glavna briga uskoro bi mogla biti količina podataka; Zvuk FLAC kvaliteta troši mnogo podataka.

Srećom, postoji potencijalna sredina između priključaka za slušalice i Bluetooth veze. USB-C digitalno-analogni pretvarači (DAC) su danas sve održivija opcija. Konvertovanjem digitalnih signala sa USB-C porta vašeg telefona u analogni i pokretanjem kroz pojačalo do 3,5 mm porta, žičane slušalice mogu da se povežu sa pametnim telefonima koji nemaju priključak za slušalice.

Još bolje, visokokvalitetni DAC-ovi mogu ponuditi vrhunski kvalitet zvuka na 3,5 mm portovima koje ćete naći na nekim pametnim telefonima. Neki DAC-ovi obezbeđuju dovoljno snage za korišćenje audiofilskih slušalica visoke osetljivosti sa vašim pametnim telefonom. Međutim, postoji nekoliko problema sa ovim naizgled savršenim rešenjem. Pre svega, visokokvalitetni DAC-ovi mogu biti veoma skupi. Budžetski DAC-ovi mogu izgledati privlačno, ali često uključuju loše izgrađena pojačala koja mogu dovesti do izobličenja u vaš audio signal. Još jedan potencijalni nedostatak je da zauzimanje USB-C porta vašeg telefona sa DAC-om znači da nećete moći da punite telefon dok slušate muziku. To će sigurno izazvati probleme kada vam ponestane soka i želite da nastavite da se vrte melodije.

Postoji još jedna alternativa. USB-C u 3,5 mm pretvarači su mnogo jeftiniji od DAC-a, ali nažalost više nisu uključeni u telefonske kutije. Čak i tada, ne postoji garancija da je određeni pretvarač unakrsno kompatibilan sa drugim pametnim telefonom. Na primer, OnePlus audio pretvarači ne rade sa Google Pixel telefonima i obrnuto. Činjenica da Apple koristi gromobranske kablove još više komplikuje stvar.

Dakle, da li biste trebali kupiti telefon sa priključkom za slušalice 2023. godine?

Kao i kod svih izbora, morate odmeriti prednosti i nedostatke. Žičane slušalice dosledno reprodukuju zvuk CD kvaliteta, ali neke bežične slušalice takođe mogu da isporuče zvuk visoke rezolucije, pa čak i bez gubitaka. Žičane slušalice mogu propustiti mnoge najsavremenije funkcije koje su drage Bluetooth slušalicama, ali one garantuju nesmetano audio iskustvo.

Pored toga, lov na telefon sa priključkom za slušalice često znači žrtvovanje nekih drugih funkcija i/ili dobro poznatog brenda. Sa malo ili nimalo vodeće podrške od Apple-a, Google-a ili Samsung-a, vaš izbor odličnih sveobuhvatnih pametnih telefona je ograničeniji. Imajući to na umu, neke slušalice, poput Sony WH-1000XM5, pružaju najbolje od oba sveta, ugrađujući priključak za slušalice u Bluetooth slušalice tako da korisnici mogu da biraju kako žele da se povežu.

Za audiofile, Sony-jeva nedavna najava modela NW-A300 i NW-ZKS700 Walkman može biti uzbudljiva vest. Sve veći nedostatak podrške za utičnice za slušalice među pametnim telefonima mogao bi otvoriti put za oživljavanje medija plejera. Umesto da troši ogromne količine mobilnih podataka, muzika kvaliteta FLAC može da se čuva na zasebnom namenskom audio uređaju.

Izvor: Androidauthority

Podelite s prijateljima

Tweet