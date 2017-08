Despacito je postao najgledaniji video klip na YouTube-u svih vremena!

Despacito je preuzeo tron Wiz Khalif-i i njegovom hitu „See you again“ i postao najgledaniji YouTube video svih vremena. Luis Fonsi-jev ovogodišnji hit, koji je izašao još 12. januara, pretekao je i korejski hit „Gangnam Style“ koji je duže vreme bio neprikosnoveni broj jedan.

YouTube je jedan od najpopularnijih načina za slušanje muzike i gledanje video klipova. Nastao je 2005, i stvorio ga je bivši zaposleni PayPal-a, a Google ga je kupio 2006. za 1,65 milijardi dolara.

Prvi video koji je dostigao milijardu pregleda je bio Gangnam Style 2012. Od tada veliki broj videa je dostigao milijardu pregleda, a samo nekolicina je dostigla dve milijarde pregleda.

Ovo je deset najgledanijih YouTube videa u ovom trenutku:

10. Taylor Swift – Blank space sa 2.124.523.780 pregleda

9. Katy Perry – Roar sa 2.190.862.238 pregleda

8. Maroon 5 – Sugar sa 2.222.528.479 pregleda

7. Enrique Iglesias – Bailando sa 2.286.827.868 pregleda

6. Taylor Swift – Shake it off sa 2.304.942.148 pregleda

5. Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk sa 2.594.050.172 pregleda

4. Justin Bieber – Sorry sa 2.701.418.031 pregleda

3. Psy – Gangnam Style sa 2.922.729.709 pregleda

2. Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See you again sa 3.003.991.272 pregleda

1. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito sa 3.059.292.687 pregleda

Izvor: Telegraph

