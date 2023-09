Disney objavljuje veoma skupu Blu-ray kolekciju od 100 filmova

Disney 14. novembra objavljuje Blu-ray kolekciju od 100 filmova pod nazivom Disney Legacy Animated Film Collection. Prednarudžbe za Walmart ekskluzivu su sada dostupne na Walmart-ovoj veb lokaciji i sa žaljenjem vas obaveštavamo da je to 1.499,96 dolara.

Kolekcija uključuje filmove i Disney i Pixar, sve nagurane u tri toma diskova koji obuhvataju čitavu Diznijevu istoriju igranog filma od Snežane i sedam patuljaka iz 1937. do ovogodišnjeg Elementala.

U e-poruci The Verge-u, izvršni direktor Diznijevog marketinga rekao je da ima ukupno 118 diskova — 100 za svaki pojedinačni film i 18 dodatnih diskova sa bonus sadržajem za Pixar filmove. Nažalost, navodi takođe da su ovo HD prenosi, a ne 4K Blue-ray.

Listajući listu koju je The Wrap objavio, ovde se nalaze svi filmovi iz Toy Story, oba The Incredibles, The Black Cauldron, Frankenweenie i Robin Hood.

Svaki tom se sklapa u prezentaciju u stilu knjige priča, sa stranicama koje prikazuju plakate za filmove, godine njihovog objavljivanja i citat likova iz svakog od njih. Kolekcija takođe dolazi sa digitalnim kodovima za svaki film.

Tu je i litografski poster za Diznijevu nadolazeću želju, potvrda o autentičnosti sa brojevima i otmjena kristalna kapa za uši Mickey Mouse. I na kraju, evo dela liste filmova:

1. Snežana i sedam patuljaka (1937)

2. Pinokio ​​(1940)

3. Fantazija (1940)

4. Dambo (1941)

5. Bambi (1942)

6. Saludos Amigos (1943)

7. Tri Kabaljera (1945)

8. Make Mine Music (1946)

9. Fun And Fanci Free (1947)

10. Vreme melodije (1948)

11. Avanture Ikaboda i gospodina Žabe (1949)

12. Pepeljuga (1950)

13. Alisa u zemlji čuda (1951)

14. Petar Pan (1953)

15. Dama i skitnica (1955)

16. Uspavana lepotica (1959)

17. Sto i jedan Dalmatinac (1961)

18. Mač u kamenu (1963)

19. Knjiga o džungli (1967)

20. Aristocats (1970)

21. Robin Hud (1973)

