Disney uklanja 50 emisija iz Disney Plus i Hulu

Ako postoji emisija na Disney Plus-u ili Hulu-u koju ste nameravali da gledate, možda biste želeli da to uradite brzo pre nego što se zauvek povuče sa platformi. Prema izveštaju Deadline-a, Disney se sprema da ukloni desetine serija sa oba servisa za striming, uključujući Willow, Y: The Last Man i Turner & Hooch, kao deo šireg smanjenja troškova ovog giganta zabave.

Tokom Disney poziva o zaradi u drugom kvartalu ranije ovog meseca, izvršni direktor Disney Bob Iger i glavni finansijski direktor Christine McCarthy najavili su planove za uklanjanje nekog sadržaja sa svojih servisa za striming nakon što su otkrili da je Disney Plus izgubio 4 miliona pretplatnika u prva tri meseca 2023.

„U procesu smo pregleda sadržaja na našim DTC uslugama kako bismo se uskladili sa strateškim promenama u našem pristupu kuriranju sadržaja“, rekao je McCarthy na pozivu kompanije nakon zarade, dodajući da Disney očekuje da plati naknadu za umanjenje sadržaja od 1,5 dolara milijardi do 1,8 milijardi dolara za uklanjanje. Prema Variety, Iger je ciljao 3 milijarde dolara uštede za 2023. godinu nakon što je prošle godine potrošio skoro 30 milijardi dolara na sadržaj za Disney Plus servis za striming.

Međutim, Disney je od tada poništio planove da ukloni deo svog sadržaja nakon što je dobio reakciju zbog planiranog uklanjanja Hauarda, dokumentarca o Howard Ashman, gej čoveku koji je pomogao u pisanju pesama u Lepotica i zver i Mala sirena. Prema Deadline-u, kompanija više neće skidati film, a portparol kompanije je izjavio da je „lista naslova koji dolaze sa Hulu i Disney+ sledeće nedelje još uvek finalizovana“.

Diznijeva odluka da očisti sadržaj usledila je nakon sličnih poteza HBO Max i Showtime za smanjenje troškova kako bi se izbeglo plaćanje za bibliotečke naslove sa lošim učinkom. Willow, oživljavanje istoimenog fantastičnog filma Ron Howard iz 1988. godine, iznenađujuće je uvrštenje na listu emisija koje su uklonjene s obzirom da je počeo da se emituje tek u novembru. Disney je u velikoj meri promovisao mnoge serije poput Willow i Svet prema Jeff Goldblum. „Dali su nam šest meseci. Čak ni“, rekao je pisac Willow John Bickerstaff na Twiteru kao odgovor na vest. “Ovaj posao je postao apsolutno okrutan.”

Ovaj talas uklanjanja sadržaja usledio je nakon nekoliko grubih godina za Disney ekonomsku perspektivu. Kompanija je otpustila 7.000 zaposlenih i najavila planove za restrukturiranje ključnih delova poslovanja ranije ove godine. Disney je takođe oklevao da otkupi Comcast-ov udeo od 33 odsto u Huluu kako je nameravao 2019. godine, a nedavno je najavio zatvaranje svog apsurdno skupog hotelskog iskustva sa temom Ratova zvezda.

Očekuje se da će sledeći naslovi biti uklonjeni iz Disney Plus-a i Hulu-a 26. maja, prema krajnjem roku.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet