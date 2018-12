Društvene mreže prvi put prestigle novine kao izvor vesti

Trend koji se vidi već godinama je da su društvene mreže postale sve ozbiljniji način za informisanje. Istraživanje koje je sprovedeno u Americi pokazuje da odrasli Amerikanci prvi put do novih vesti više dolaze čitajući ih na društvenim mrežama nego u papirnim novinama. Ipak, iako je došlo do smene između pomenuta dva izvora vesti, društvene mreže i dalje zaostaju za tradicionalnim elektronskim načinom obaveštavanja kao što su TV i radio.

Prošlogodišnje istraživanje pokazalo je da su društvene mreže i štampane novine bile na istom nivou i to je bio prvi pokazatelj moguće promene načina informisanja građana. To je potvrđeno ove godine, kada je utvrđeno da svaki peti odrasli Amerikanac (20%) vesti čita na društvenim mrežama, dok papirne novine još uvek kupuje samo 16% odraslih građana Amerike. Istraživanje pokazuje da papirne novine najviše kupuju građani stariji od 65 godina (39%), dok u drugim starosnim grupama on ne prelazi 18%.

TV je i dalje daleko najpopularniji izvor vesti, iako se i tu poslednjih godina uviđa trend opadanja. Za njima slede web sajtovi, radio, dok su na četvrtom mestu društvene mreže. Pri tome, kada se kaže TV, ne misli se isključivo na velike televizijske mreže. Ispostavilo se da su najpopularnije lokalne TV vesti koje redovno prati 37% Amerikanaca. Kablovske vesti prati 30%, dok nacionalne TV kanale prati 25% Amerikanaca. Ako bismo gledali ukupan udeo vesti koje se prate online, dobija se vrednost od 49%, što je ista vrednost kao i kod vesti koje se prate preko TV-a.

Prema starosnoj strukturi, čak 81% Amerikanaca starijih od 65 godina prati vesti preko TV-a, kao i 65% starosti između 50 i 64 godina. Istovremeno, samo 16% u starosnoj dobi od 18 do 29 godina prati isti izvor informacija. Samo 2% mladih danas čita papirne novine. Mlađe generacije potpuno su se preorijentisale na digitalne izvore jer 27% čita vesti sa sajtova sa vestima i 36% sa društvenih mreža, što je četiri puta više od generacije iznad 65 godina starosti. Vesti sa sajtova su najpopularnije u starosnoj grupi od 30 do 49 godina (42%).

