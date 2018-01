Dve nove digitalne valute – KodakCoin i TON

Sve je veći spisak kompanija koje se interesuju za blokchain i kriptovalute, i s obzirom na njihovu sve veću popularnost, ima smisla. Najnovija kompanija koja je uskočila u ovaj trend je, neočekivano, Kodak, koji je upravo pokrenuo sopstveni KodakCoin, kriptovalutu za fotografe. Čim su investitori čuli ovu vest, interesovanje za akcije kompanije Kodak je naglo skočilo, što je rezultiralo da se cena akcije ove kompanije preko noći utrostruči.

KodakCoin će raditi unutar nove blockchain KodakOne digitalne platforme za upravljanje autorskim pravima za fotografije. Na njoj se čuvaju radovi fotografa i na siguran način se mogu distribuirati i licencirati, a autori na njima mogu odmah da počnu da zarađuju zahvaljujući sistemu praćenja intelektualnog vlasništva fotografija registriranih na ovoj platformi. Inicijalna ponuda (Initial coin offering) je najavljen za 31. januar. Korišćenjem nove platforme i novog novčić, a fotografi će moći da učestvuju u “novoj ekonomiji” vezanoj uz fotografiju, te će lakše dolaziti do zarade – poručuju iz Kodaka.

Još jedna kompanija je odlučila da napravi svoju kriptovalutu, ruski servis Telegram. Lansiranje kriptovalute TON (Telegram Open Network) najavljeno je za mart ove godine i trebalo bi da bude obavljeno kroz proces Initial coin offering (ICO) vrednog i do 500 miliona dolara. Ukoliko se pokaže ova finansijska procena tačnom, biće to najveća inicijalna ponuda novčića do sada. Najmanji ulog, navodno, biće postavljen na čak 20 miliona – što znači da ovaj ICO neće biti za “obične smrtnike” već za investicijske fondove i velike igrače.



Službenih informacija iz kompanije ili od njenog osnivača Pavela Durova za sada nema, međutim TechCrunch piše da bi kriptovaluta TON trebalo nakon ICO-a da služi za digitalna plaćanja, prvenstveno unutar Telegramove aplikacije za dopisivanje. Njen potpuno novi sistem decentralizovanog i naprednog blockchaina “treće generacije” trebalo bi da bude efikasniji od bitkoina i etereuma, a korisnicima bi nudio još sigurnija plaćanja. Protokol bi trebalo da bude otporan na usporavanje transakcija nakon pridobijanja većeg broja korisnika, a na istoj bi se mreži držali i podaci o wallet-ima. TON neće biti moguće rudariti već će novčiće u opticaj puštati Telegram, a plan je da trgovanje istim bude dostupno i na popularnim svetskim berzama kriptovaluta.

Izvor: The Verge, TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet