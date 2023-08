Elon Musk kaže da će Twitter ponuditi samo tamni režim

Taman kada pomislite da Elon Musk ne može da izazove veće podele, on je odmerio debatu o svetlom i tamnom režimu – a Twitter, koji je trenutno u procesu rebrendiranja u X, očigledno ide all in na ovo drugo. Rano jutros, Musk je objavio da će „ova platforma uskoro imati samo „tamni režim“. Bolje je u svakom pogledu.”

To je odmah dovelo do uobičajenih odgovora koje biste mogli očekivati, a nekoliko ljudi je tvrdilo da svetli tekst na crnom može biti teže čitljiv. Mnogi traže od Twittera da sačuva opciju svetlosnog režima čak i ako se prebaci na tamni režim kao podrazumevani za X-ov novi dizajnerski identitet.

Kao nekome čiji telefon samo u najređim okolnostima ulazi u tamni režim, to mi se čini kao pravi put. Sve one aplikacije koje se dinamički prilagođavaju svetlu ili tami na osnovu trenutnih podešavanja OS-a? Ovo je način. Ali znam neke jake zagovornike tamnog režima sa punim radnim vremenom, i čini se da je to pravac u kojem se Musk naginje.

Twitter trenutno nudi nekoliko različitih opcija pozadine na osnovu individualnih preferencija korisnika: postoji svetlosni režim, „zatamnjeno“ podešavanje sa tamno plavom/sivom pozadinom i „gašenje svetla“ koje je potpuno crno.

Postepeno preimenovanje Twittera u X ide dalje: sinoć je Android aplikacija kompanije dobila preobrazbu, sa novim imenom i logotipom koji su sada prikazani u Google Play prodavnici. Verovatno će uskoro uslediti aplikacija za iOS. U međuvremenu, Twitter daje sve od sebe da namami oglašivače i viseću verifikaciju kao podsticaj brendovima da troše više na platformu.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet