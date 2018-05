Elon Musk ne podnosi kritike na račun Tesle

Elon Musk polako gubi živce kada je Tesla projekat u pitanju. Sve je bilo super dok je dobijao pohvale, ali kako su krenule prve kritike, multimilijarder je postao malo nervozan. Sada je isplivao još jedan dokaz da Elon ne trpi kritike.

Poznati inovator već se suočava sa pričama da je Tesla pred bankrotstvom, a jedan od glavnih argumenata je sigurnost autonomne vožnje. Tesla vozila su učestvovala u saobraćajnim nesrećama, i dok su u većini slučajeva ljudi bili krivi, jedna situacija se i dalje posebno istražuje. A taj jedan slučaj može da bude veoma loš za Teslu, što Elona Muska čini nervoznim.

Posledica te nervoze je sukob Muska sa Robertom Sumwaltom, direktorom Nacionalnog odbora za bezbednost transporta (National Transportation Safety Board – NTSB). On je 11. aprila nazvao Tesla CEO kako bi mu rekao da će ova federalna agencija napraviti neuobičajen korak i udaljiti kompaniju iz istrage povodom Tesla X saobraćajne nesreće u Kaliforniji. Po rečima Sumwalta, čim je Musk čuo razlog poziva jednostavno je prekinuo vezu, ili što bi se reklo – spustio je slušalicu. On je to nedavno otkrio u razgovoru za Bloomberg.

Da li je Elon Musk u problemu?

Razlog ovakve reakcije Muska je isključivanje Tesla kompanije iz istrage sudara u kom je učestvovalo Tesla autonomno vozilo. NTSB je povukao ovaj potez zato što je, kako se navodi, Tesla prekršila dogovor objavljivanjem delimičnih nalaza istrage. To je urađeno bez saglasnosti i potvrde NTSB što po njihovim rečima dovodi do pogrešnih pretpostavki o uzrocima saobraćajne nesreće. NTSB tvrdi da to šteti istrazi i dovodi javnost u zabludu.

Tesla kompanija im nije ostala dužna: “NTSB je više zabrinut za novinske naslove od promovisanja bezbednosti.” Oni su takođe dodali da su se sami povukli iz istrage pre nego što su ih udaljili. Glavni uzrok svađe je objava bloga na Teslinom sajtu gde se praktično sva krivica svaljuje na vozača Waltera Huanga. S druge strane, njegova porodica tvrdi da je Walter pre saobraćajne nesreće odvezao svoje Tesla vozilo u predstavništvo jer se žalio na rad autopilota. Tesla tvrdi da nigde nije zabeleženo da se on žalio.

Saobraćajna nesreća se dogodila 23. marta ove godine kada je Tesla X automobil udario u bankinu na auto-putu. Tom prilikom je poginuo vozač, a izazvan je i požar koji je blokirao put. Istraga je još uvek u toku, dok Tesla uporno tvrdi da uzrok sudara ljudska greška a ne kvar vozila.

Pravi uzrok nesreće može dosta da utiče na budućnost autonomnih vozila, a pre svih onih kompanije Tesla. Jasno je da bi Elon Musk mogao samo da konstatuje bankrot kompanije ukoliko se ustanovi da njegovo samovozeće vozilo nije sposobno da se samo vozi. Istraga će dati konačni sud, a pitanje je da li će se Elon složiti sa njim.

Izvor: Bloomberg

Podelite s prijateljima

Tweet