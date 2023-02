Endava intervju: Uz stabilno poslovanje, težimo da održimo rast i proširimo se na druga tržišta

Prema poslednjim finansijskim rezultatima, Endava je u poslednjem kvartalu svoje fiskalne godine (kraj septembra 2022) zabeležila rast prihoda više od 33 odsto i rast broja zaposlenih od preko 25 odsto na globalnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

David Churchill, Chief People Officer u Endavi, nedavno je boravio u Beogradu i tada smo razgovarali o tome kako kompanija koja posluje u 26 zemalja širom sveta uspeva da održi rast, o jedinstvenom pristupu ljudima s kojima rade i njihovoj strategiji poslovanja na srpskom tržištu.

Kako se Endava nosi s nestabilnošću koju vidimo u svetu?

Endava se pokazala otpornom na prošle ekonomske krize i uspela je da održi svoj rast i zaposlene. Jasno je da nismo ostali potpuno imuni na uticaj promenljivih globalnih tržišta, ali naš prilagodljiv pristup koji je usredsređen na ljude i dalje funkcioniše, kao što je to bio slučaj i ranijih godina. Najnoviji izveštaji o prihodima to dokazuju. Primera radi, finansijski rezultati pokazuju da je u prvom kvartalu naše fiskalne 2023. godine (jul-septembar 2022) potražnja za našim uslugama u svim regionima i vertikalama u kojima poslujemo i dalje jaka, uprkos globalnoj makroekonomskoj neizvesnosti, što je dovelo do povećanja prihoda od 33 odsto i rasta broja zaposlenih više od 25 odsto na globalnom nivou.

Kada je reč o ovim prostorima, znamo da je Adriatik region jedan od glavnih činilaca naše stabilnosti i rasta i želimo da učinimo sve što možemo da ulaganjem na ova tržišta to i dalje podstičemo.

Kako nameravate da obezbedite sigurnost posla svojim postojećim i budućim zaposlenima?

Uvek smo davali prioritet našim zaposlenima na svaki mogući način. Obezbeđivanje stabilnosti je glavni deo toga. Naše vrednosti su temeljene na pristupu da su ljudi uvek na prvom mestu i to je, istorijski posmatrano, dovelo do manje fluktuacije zaposlenih u odnosu na mnoge konkurente.

Verujemo da je budućnost rada takođe definisana fleksibilnošću – kombinovanjem prednosti rada od kuće s potrebama tima i timskog rada. Naša interna analiza nam je pokazala da je svaki tim drugačiji i ima različite potrebe i da je tajna uspeha u nezavisnom, individualnom pristupu svakom od njih. Ovo je osnova hibridnog sistema koji primenjujemo i koji konstantno prilagođavamo shodno izazovima s kojima se susrećemo. Imajući to na umu, promenili smo i koncept kancelarijskog prostora koji je sada hub u koji ljudi dolaze da rade u timovima i povezuju se s kolegama.

Koliko kultura kompanije doprinosi Endavinoj uspešnosti na globalnom nivou? Šta je čini posebnom?

Jedan zanimljiv podatak na koji smo ponosni jeste taj da se više od trećine naših novih kolega pridruži Endavi nakon preporuke nekog od zaposlenih, što po meni potvrđuje da radimo pravu stvar i da treba da nastavimo da se širimo na taj način.

U suštini, samo želimo da svi s kojima radimo budu srećni i ponosni na ono što rade i to je temelj našeg uspeha. To postižemo stvaranjem jedinstvenog radnog okruženja i kulture koja brine o našim zaposlenima i klijentima kao pojedincima i omogućava im da budu najbolji što mogu i dobiju od nas najbolje što možemo da im pružimo. Sa ovim kao glavnim fokusom naši ljudi imaju priliku da prilično brzo napreduju uz osećaj podrške i spremnosti za svaki sledeći izazov ili ulogu unutar kompanije.

Kakve aktivnosti Endava organizuje za svoje zaposlene?

Imamo mnogo inicijativa koje organizujemo na globalnom nivou. Moj favorit je Ino Lab, odnosno naša laboratorija za inovacije, koju organizuje interna zajednica za inovacije. Reč je o hakatonu koji se održava svake godine na svim našim lokacijama. Timovi se takmiče na lokalnom nivou i napreduju do globalnog finala.

Cilj je stvaranje alata koji mogu da se pozabave problemima iz stvarnog sveta koristeći tehnologiju, kao što su AI, GPT3, IoT, senzori i VR. Njihove inovacije će se zatim koristiti na projektima koji podrazumevaju, na primer, pomoć poljoprivrednicima u njihovim usevima, poboljšanje lanca snabdevanja, smanjenje potrošnje energije ili pomoć u upravljanju internim projektima kompanije.

Pobednički tim dobija dodatno vreme, novčanu podršku i mentorstvo kako bi svoj prototip mogli da pretvore u realan projekat za naše klijente. Druga opcija je da Inno Lab ideje zadržimo za naše interne stvari. Primera radi, tim iz Srbije je na prošlogodišnjem Innovation Lab-u stigao do finala, a sjajna stvar je što su svoj projekat implementirali lokalno za interne engagement aktivnosti.

Bez obzira na trenutnu krizu, tehnologija i tehnološki rast ne pokazuju znakove usporavanja. Po vašem mišljenju, koji će tehnološki trendovi obeležiti tekuću godinu?

Počnimo od najaktuelnije teme – medijsko-tehnološkog prostora. Na osnovu onoga što smo videli tokom i nakon pandemije, verujemo da budućnost leži u personalizovanim korisničkim iskustvima, tako da smo ulagali u stvari kao što je Metaverzum, kao i u druge načine koji će omogućiti integraciju AR, VR i KSR za poboljšanje života ljudi.

Digitalni štand koji smo nedavno predstavili s Panasonic-om da bismo izložili svoju Green Impact misiju na CES 2023. u Las Vegasu je jedan nedavni primer projekta na koji smo posebno ponosni. Reč je o impresivnoj i interaktivnoj virtuelnoj turi koja je zasnovana na održivim tehnologijama u pet oblasti – obnovljiva energija, mobilnost, povezana rešenja, potrebe korisnika i wellness tehnologija. Tura izgleda kao video-igra ili Metaverzum virtuelni svet i sadrži mnoge ekološke proizvode koje smo imali na samoj izložbi na fizičkom događaju. Posetioce koji su prošli kroz ovo iskustvo Panasonic je nagradio sadnjom drveta u njihovo ime.

Kakvi su planovi Endave za Srbiju?

Srbija i Adriatik region su od vitalnog značaja za Endavu. Naše ovdašnje kolege imaju veliku ulogu u globalnom poslovanju i ponosni smo što radimo s mnogo izuzetno talentovanih i strastvenih ljudi sa ovih prostora.

U prilog tome, kao i na svim drugim lokacijama, u Srbiji se trudimo da obezbedimo najbolje za naše ljude i stvorimo uslove za njihov rast i razvoj. Naša strategija širenja biznisa u Srbiji zapravo je fokusirana na mesta gde su talentovani ljudi. Trenutno imamo centre u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Čačku, a nedavno smo otvorili i kancelariju u Nišu, i već znamo da smo mudro uložili u naše timove tamo.

Takođe smo svesni toga da je obrazovanje ključ za kontinuirani lični rast i da nikada niste premladi da naučite nešto novo. To smo primenili kako interno kroz dostupnost različitih platformi za učenje za zaposlene, tako i eksterno. Na svakoj lokaciji na kojoj poslujemo razvijamo jake odnose s lokalnim univerzitetima i drugim obrazovnim institucijama kako bismo podstakli povećanje broja IT talenata širom zemlje i razvili uzbudljive karijere za sadašnje i buduće Endavljane.

